Tony Aguilar, sobre Blanca Paloma: "Por artistas como Rosalía, el oído se ha educado mucho más a un quejío flamenco"

Tony Aguilar (Cornellá, 1973), estrella de la radio musical en España, retransmitirá este año junto a Julia Varela (RNE) una nueva edición de Eurovisión. Siguiendo la estela de José Luis Urribarri o José María Iñigo, el locutor de Los40 suma ya cinco festivales a sus espaldas (seis si contamos el malogrado 2020) pero no fue hasta el año pasado cuando pudo al fin vivir la emoción de una lluvia de "doces" para Chanel. "Fue un momento que nos llevaremos para siempre en nuestro recuerdo", asegura cuando El HuffPost le pregunta por ese mejor puesto para España en las 27 últimas ediciones.

Y este año, ¿podemos soñar también con una posible victoria? Para la gran final del próximo 13 de mayo con Blanca Paloma, Tony se muestra cauto. "Un top5 estaría más que bien teniendo en cuenta que hay huesos duros de roer como rivales", expresa. Su favorita es la sueca Loreen, que ya ganó el concurso en 2012 con Euphoria y este año aspira a un segundo triunfo con Tattoo, aunque no descarta a Finlandia o Israel como vencedores.

En todo caso, Aguilar cree que la candidatura de Blanca Paloma es muy completa y que su apuesta tradicional y de raíz no será un problema a la hora de recolectar votos. "Los de ahora no son los tiempos de Remedios Amaya", dice confiado.

Además, la mítica voz de Los40 también nos habla de qué piensan los artistas consagrados sobre Eurovisión y el Benidorm Fest y si él se animaría a formar parte del proceso de selección de candidaturas para la preselección en la ciudad alicantina. "RTVE no me lo ha pedido hasta el momento, pero me encantaría", asegura.

- ¿Qué posibilidades crees que tiene este año Blanca Paloma en Eurovisión? ¿La ves optando a la victoria?

- Ojalá. Según mis quinielas, un top5 estaría más que bien teniendo en cuenta que tenemos huesos duros de roer como rivales.

- En la actuación de Blanca Paloma en el Benidorm Fest, ¿viste a una ganadora?

- Es una candidatura que se interpretó magistralmente. A mí me gustó especialmente la primera actuación. No sé si en la final Blanca Paloma estuvo más nerviosa o algo, pero yo sentí la piel de gallina durante la actuación de la semifinal.

- Muchas personas creen que es un tema que puede ser inaccesible para el público europeo. ¿Cómo lo ves tú?

- Al abordar este tema, muchas personas se remiten a otros artistas que hemos llevado cantando propuestas de raíz. Pero, por entonces, el mundo no estaba preparado como lo está hoy en día. Ya no son los tiempos de Remedios Amaya. Gracias a artistas como Rosalía, el oído se ha educado mucho más a un quejío flamenco o a un sonido más de raíz. Lo que nadie nos puede echar en cara este año en Eurovisión es que no llevamos algo auténtico de nuestro país. Sólo espero que, esta vez, la nana sirva para despertar la curiosidad de la gente.

- La sueca Loreen y el finlandés Käärijä son los dos grandes favoritos de este año. ¿A quién ves con más opciones?

- Sin duda, Loreen. Como reina absoluta y megadiva eurovisiva, tiene opciones. Y Tattoo es una buena canción. Pese a todo, tenemos que esperar a verla en Liverpool. Hasta que no ves las actuaciones no puedes dar tu voto por nadie. Pero es la gran rival a batir.

- ¿Y qué dices del Cha Cha Chá?

- La culpa fue del cha cha chá, como decía Gabinete Caligari (ríe). Es una canción diferente, llamativa y es divertida. Nos lo vamos a pasar muy bien en Liverpool cada vez que actúe el representante finlandés. Pero mi voto es para Loreen.

- ¿Hay alguna otra candidatura que te guste especialmente?

- Yo soy muy british, así que la canción de la británica Mae Muller me gusta mucho. Sin embargo, no creo que veamos de nuevo a Reino Unido este año entre los primeros puestos. Israel se ha puesto las pilas y lleva a su propia Chanel, así que pienso que quedará mejor que el año pasado.

- Llevas siendo comentarista de Eurovisión desde 2018, aunque hasta el año pasado no pudiste retransmitir un gran puesto para España. ¿Cómo viviste esa medalla de bronce para Chanel en la cabina?

- Fue alucinante. Hasta hace poco días no volví a escuchar la retransmisión. Pero alguien el otro día subió a redes sociales el momento de los tres 'doces' seguidos y volví a revivir esa emoción que tuvimos Julia (Varela) y yo. Fue un momento que nos llevaremos para siempre en nuestro recuerdo.

- Después de esos tres 'doces' seguidos, ¿creíste que podíamos ganar?

- Sí, lo pensé. Pero, a su vez, intentaba tranquilizar a la audiencia y a mí mismo recordando que quedaba mucha noche.

- Hay dudas sobre cómo Chanel ha enfocado su carrera posterior a Eurovisión. ¿Crees que ha tardado mucho en lanzar nuevas canciones o que su estrategia podría haber sido diferente?

- Yo no hubiera esperado tanto a sacar nuevas canciones, pero también creo que no ha sido voluntario. Hubo un cambio de discográfica y se ha querido tener muy claro los pasos que debían darse. Yo, personalmente, hubiera lanzado más temas y sé de hecho que había más canciones. Pero ahora acaba de publicar Clavaíto, junto a Abraham Mateo, y estoy convencido de que va a ser la canción del verano. Tenemos Chanel para rato.

- Hablemos ahora del Benidorm Fest. ¿Por qué crees que hay artistas ‘consagrados’ que aún no se atreven a participar? ¿Miedo a competir? ¿A la sobreexposición?

- Está claro que entre los artistas sigue habiendo miedo a verse puntuados. No es lo mismo lanzar un canción y ver si vendes más o menos, a que directamente te puntúen públicamente. Y eso, a pesar de la gran promoción que ya supone estar dentro del Benidorm Fest. Fíjate la gira que se pegaron los Varry Brava el año pasado o Siderland este año por toda Cataluña. Y que de allí hayan salido grandes éxitos como Ay, mamá; de Rigoberta Bandini, o Nochentera; de Vicco. Hay gente que es valiente y me parece maravillosa. Y ole por esos artistas valientes.

- ¿Te gustaría formar parte del equipo de RTVE que selecciona los temas para el Benidorm Fest?

- Claro que sí. No lo han hecho hasta el momento, pero me encantaría.

- ¿Y tú instas a los artistas con los que hablas para que se presenten a la preselección?

- Desde luego. Cuando se tercie y hablamos del tema, les digo que no tengan miedo a que te juzguen.