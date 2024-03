Un aficionado del Titanic podría haber resuelto el misterio de sus botellas de champán en el fondo del mar

El Titanic lleva hundido en el océano desde 1912, pero las historias sobre el trasatlántico siguen fascinando. Algunas, incluso, incluyen un misterio científico, como el de unas botellas de champán que se sabe que están entre los restos del barco. Siguen llenas y sin explotar, pero ¿cómo es posible que no se estallaran?

Para explicarlo, desde el podcast Esta no te la sabes recuerdan el accidente del Titan, el submarino que implosionó el 18 de junio de 2023 al descender para ver los restos del Titanic.

"Si un submarino enorme reforzado y preparado para someterse a una gran presión acabó implosionando, ¿cómo pudieron sobrevivir las botellas de cristal del champán del Titanic?", se preguntan en el episodio.

Algunas hipótesis de aficionados —porque no hay estudios científicos sobre ello— apuntaron a que podía deberse al dióxido de carbono que tienen dentro.

En concreto, un aficionado, creador del canal de Youtube The Dropzone, hizo el experimento de sumergir una botella de champán e ir aumentando poco a poco la presión, para ver qué pasaba. "No tardó en implosionar", recuerdan en el podcast. "Sin embargo, cuando rompió un poco el corcho, el cristal no llegó a estallar, porque entraba agua", explican. Esta entrada de agua lo que hacía era igualar la presión entre el interior y el exterior del recipiente

Precisamente, las botellas que sobrevivieron del Titanic tienen el corcho dañado. Si se rescataran y se pudieran beber, sin duda el champán estaría aguado.