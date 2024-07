Alerta a los pasajeros: las aerolíneas avisan de la prenda de ropa más popular y más polémica en un vuelo

En plena temporada de vacaciones las aerolíneas Jet2, Ryanair, EasyJet y TUI han comunicado a sus pasajeros que se les podría impedir abordar vuelos por normas sobre vestimenta. Antes de planificar un viaje no solo hay que pensar en qué ropa se mete en la maleta, sino también qué se puede llevar puesto.

Cuando se hace un viaje, se suele llevar la ropa más cómoda posible, sobre todo si se trata de un trayecto de varias horas. Dependiendo del destino también se elige una u otra vestimenta, si es un sitio con un clima más caluroso o si es un lugar más fresco. Pero hay que tener en cuenta que existe ropa inapropiada a la hora de abordar un avión.

Algunas aerolíneas como Ryanair, TUI, EasyJet , Jet2 y British Airways se toman muy enserio el dresscode. Además, parte de la tripulación de estas aerolíneas han explicado de qué se trata. En el canal CNN Travel, la azafata Mary Jo Manzanares habló sobre los códigos de vestimenta y lo que se considera una señal de alerta importante.

Mary destacó un factor que puede desatar grandes polémicas en los vuelos y son los eslóganes de las camisetas o sudaderas. Aunque al igual sea inofensivo, puede haber mensajes que causen disputas entre los pasajeros, de ahí que los auxiliares de vuelo intenten resolver cualquier problema antes del despegue.

"Hay que priorizar la resolución de los problemas en tierra, asegurándose de que no haya agresiones. Cuando se vuela a 30.000 pies, es posible que haya conversaciones o bromas entre pasajeros o comentarios inapropiados entre ellos", advirtió la azafata.

Además, explicó que "si le agregas un poco de alcohol, es posible que tengas que hacer un aterrizaje no programado". Otro asistente de vuelo contó a The Sun que la tripulación están en su "derecho de impedir que la gente suba al vuelo". Es una práctica que se hace con frecuencia con personas que "no están vestidas de una manera que consideraríamos aceptable".

Aunque no exista un código de vestimenta oficial las camisetas problemáticas son las que llevan malas palabras o logotipos ofensivos. Ante esto, se les pide a las personas que se cubran o se quiten antes de subir a bordo. De lo contrario, el pasajero podría quedarse en tierra firme.

Otras prendas clasificadas como problemáticas en los vuelosson los trajes de baño. También, se tiene que tener en cuenta el destino, no sólo por el clima sino por su cultura que se debe respetar.