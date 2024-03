Formas distintas de viajar en 2024

Viajar es una de las mejores formas de pasar unos días libres, descubriendo nuevas culturas y viviendo muy diferente a nuestra rutina habitual. En el año 2024, las formas de viajar han evolucionado para adaptarse a diversos estilos de vida, presupuestos y deseos de aventura.

El retorno a lo básico: el slow travel



Una tendencia que está desarrollándose en los últimos tiempos es el slow travel o viaje lento, que enfatiza en la inmersión en el entorno, la cultura y la comunidad local de un destino, en lugar de tratar de abarcar tantos lugares como sea en muy poco tiempo. Este tipo de viajes fomentan una conexión más profunda y significativa con los lugares que visitamos, a menudo implicando estancias mucho más largas y un medio de transporte más ecológico o tradicional, como pueden ser el tren o la bicicleta. El viaje lento se alinea, por lo general, con el deseo de sostenibilidad y la búsqueda de experiencias auténticas, permitiendo a los viajeros dejar una huella más ligera en el planeta mientras se empapan de la esencia de cada destino.

Recorrer la costa… de otra manera

El turismo de sol y playa es un clásico de España. Nuestro país se llena todos los veranos de extranjeros que buscan principalmente el clima de la costa mediterránea, algo que no suelen ver en sus lugares de origen. Sin embargo, no solo no es la única forma de turismo playero, ni tampoco el Mediterráneo es el único mar que baña a nuestro país.

Una alternativa muy interesante puede ser la costa cantábrica. El alquiler de un barco con Nautal para recorrer la costa desde el País Vasco hasta el cabo Ortegal en Galicia, disfrutando de la gastronomía de las diversas regiones españolas en el recorrido. Un viaje distinto en el que descubrir un paisaje radicalmente opuesto al resto de líneas de costa españolas.

Ecoturismo y deporte extremo

Para los más aventureros, en 2024 tenemos la posibilidad de explorar las partes más inaccesibles y vírgenes del planeta. El ecoturismo y las aventuras extremas como el senderismo, el parapente y el buceo ofrecen maneras emocionantes de conectar con la naturaleza y desafiar los propios límites. Estas experiencias dan una dosis de adrenalina y ayudan a crear conciencia sobre la importancia de preservar estos entornos naturales.

Viajes de voluntariado y aprendizaje cultural

Los voluntariados en el extranjero y los programas de intercambio cultural son otra forma de viajar, permitiendo a los viajeros contribuir de manera significativa a las comunidades que visitan mientras aprenden y viven como lo hacen los locales. Desde enseñar idiomas en escuelas rurales hasta participar en los diferentes proyectos de conservación de la vida silvestre, estos tipos de viajes fomentan el intercambio entre diferentes culturas y ofrecen una perspectiva única sobre los desafíos globales, haciendo del viaje una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal.

Turismo espacial

No es ni mucho menos para todo el mundo, pero ha sonado mucho en los últimos años, así que es casi obligatorio incluirlo. Muchas empresas ya están ofreciendo viajes suborbitales y estancias cortas en estaciones espaciales, una forma extrema de viajar que promete ofrecer una perspectiva del planeta Tierra antes accesible para los astronautas. Es un privilegio para pocos, pero es un hito en la historia de la exploración y una expansión para la definición misma de viajar.