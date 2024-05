Así es el pueblo español en Corea del Sur

El usuario de TikTok SoySolul, un joven surcoreano que se dedica a difundir contenido en español, ha publicado un vídeo de cómo es el pueblo español que hay en el país asiático y que muestra la cultura española.

"Tengo que caminar al pueblo español una hora, es una ruta con un buen senderismo", comienza diciendo, mientras enseña que se encuentra gatos por el camino a los que alimenta con trozos de jamón que lleva.

Cuando por fin llega al pueblo, se encuentra de que está todo cerrado . "No conocía este lugar pero una chica de España me lo recomendó, me mostró un vídeo del lugar, lo miré y me dijo que viniera para conocerlo y charlar", explica.

"Si tienen pensado conocer un lugar en Corea, pero no pueden ir por el tema del dinero o tiempo yo les podría recomendar lugares, no pido mucho", bromea.

Después empieza a mostrar todo el sitio, ya que hay desde furgonetas de alimentación con nombres de ciudades como Madrid, Barcelona, Toledo, Sevilla, Ronda o Granada e imágenes de las mismas.

También hay figuras de personajes como Don Quijote, imágenes de toros y sevillanas o un centro comercial en el que se venden productos de España.