Indignación vecinal e intervención policial por el desayuno a la 'fresca' de cuatro turistas

Los vecinos de la Calatrava, barrio de Palma de Mallorca, se vieron sorprendidos este viernes al ver a cuatro turistas bajar con sillas y una mesa para ponerse a desayunar en plena Plaza Sant Jeroni, una zona en el corazón de la ciudad formada por calles muy estrechas ubicada en el mismo lugar donde antes se encontraba el barrio judío.

A algunos vecinos del barrio mallorquín no les sentó bien ver cómo ‘tomaban’ la plaza con sus desayunos y además que estas cuatro turistas no mostraran intención de moverse. El grupo de viajeras se defendía antes los vecinos asegurando que el piso vacacional alquilado no tenía las dimensiones adecuadas para que las cuatro pudieran desayunar juntas y en condiciones.

Algo que no sentó bien a más de un vecino que pasaba por la plaza de Sant Jeroni, que no dudaron en llamar a la policía al ver la discusión iba a más y que por la vía dialéctica no conseguían que el grupo abandonara el espacio público.

El problema a se resolvió en cuanto los agentes acudieron a esta zona del casco antiguo de Palma. Algunos de los vecinos aseguraron al diario Última Hora que las intenciones de este grupo de turistas no era bajar a tomar un desayuno rápido e irse. “No era un pequeño desayuno con un poco de pa amb oli, tenían todo un señor menú allí preparado y parecía que se proponían pasar allí media mañana. Con dos…”, explicaron al diario de Baleares.