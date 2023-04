Air France declara la guerra a las mascotas de sus clientes

Corbis via Getty Images

La compañía aérea Air France, a través de un comunicado en su web, ha informado a todos su pasajeros del aumento del precio de los billetes para aquellos que decidan viajar con mascotas.

La nueva medida, supone un sobre coste considerable en comparación a los precios anteriores. En el caso de que se quiera transportar a un animal en la bodega del avión, el montante a abonar será de 200 euros, a diferencia de los 75€ que costaba hasta ahora.

Si se trata de un animal más pequeño, que pueda viajar en cabina, el precio pasará de 55€ a 125; lo que supone un aumento de 70 euros. Pese a que la medida puede parecer muy drástica, hay que destacar que Air France es la única compañía que permite viajar a animales, ya que el resto directamente deciden no prestar estos servicios.

Las organizaciones de voluntarios, contrarios a esta subida

Los más afectados por este aumento en las tarifas son los grupos de voluntarios dedicados a transportar animales, ya que el uso de avión es la única vía posible para trasladar a los animales desde las zonas de ultramar a la metrópolis.

"Es un desastre para la protección de animales", se quejó uno de los voluntarios al conocer el aumento.

El asunto no es ajeno a la política, y muchos diputados recuerdan que si no hubiese sido por las ayudas estatales, la aerolínea habría quebrado como consecuencia del impacto del Covid-19, por lo que no pueden entender que ahora perjudiquen a los usuarios con esta subida.

Air France se defiende

Por su parte, la propia compañía se defendió con un comunicado en el que sostienen que es una de las pocas compañías que permiten el transporte de animales "a nivel internacional" y alegan que casi 90 mil perros y gatos viajan "en nuestros aviones cada año".

También informaron de que aquellos animales que no superen los ocho kilos, podrán continuar viajando en cabina, mientras que el resto lo hará en bodega, " en compartimentos iluminados, ventilados y templados durante todo el vuelo”.