Le hacen un 'simpa' a un taxista y lo que acaba ocurriendo se veía venir

El usuario de TikTok @saixe ha publicado un vídeo explicando que unos jóvenes se montaron en su taxi y que, al final el recorrido, salieron corriendo del coche para evitar pagar el viaje.

Lejos de resignarse y conformarse con no cobrar los 12 euros que había costado el trayecto, decidió llamar a la Policía Nacional porque, como se percató de la casa en la que entraron corriendo, el asunto podría resolverse fácilmente.

Además de las críticas a los jóvenes que se fueron sin pagar, los usuarios de la red han elogiado la tranquila y sensata actuación del taxista. De esta forma, el vídeo ha recopilado en menos de 24 horas cerca de 130.000 'me gusta' y casi un millón y medio de visualizaciones.

♬ sonido original - Saixe!🚖 @saixe No hagais esto, si me dices que no tienes dinero directamente puede que lleguemos a un acuerdo e incluso si me viene bien te puedo hacer el favor y acercarte // ig: saixe_ #eltaxistademadrid

"Chavales, me acaban de hacer mi primer 'simpa'. 12,25 euros los muertos de hambre. Se han metido en esta calle de aquí a la izquierda. Me han dicho que ahora me sacaban el dinero y después han empezado a insultarme", ha comenzado explicando el conductor.

Ante lo que había ocurrido, decidió llamar a la Policía Nacional, porque "sabía en qué puerta se habían metido", para que los agentes resolvieran el problema: "Yo estuve todo el tiempo con el taxímetro en marcha. Cuando vinieron, saliendo y tuvieron que pagarme".

Lo 'bueno' para el tiktoker es que, en vez de 12, tuvieron que abonar, por el tiempo de espera, casi 50 euros. "Te ha salido la broma más cara de lo que tendrías que haber pagado", ha dicho después.

Y con este mensaje ha terminado de relatar lo ocurrido: "Si yo no tengo dinero para comprarme una camiseta, no me la compro. Al final me salió hasta bien la jugada, porque después de esa carrera me fui a mi casa".