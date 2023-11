La desconocida isla del tamaño de Formentera con 10 preciosos pueblos de cuento

Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

No hacen falta excusas para escapar de la rutina y tomarse un —merecido— descansado, y si se tiene la posibilidad de salir de España, pero no mucho, se puede optar por conocer, la Île de Ré, una isla ubicada en Francia de un tamaño similar al de Formentera (89 km2 frente a los 83 km2 de la isla balear) que cuenta con diez pueblos que no dejan indiferente.

Este enclave tiene la ventaja de contar con un clima suave, paisajes variados, una gastronomía única y tranquilidad, al menos si se acude fuera de la temporada de verano, cuando los parisinos acuden en masa, según ha apuntado el medio Infobae.

Uno de los principales atractivos de esta isla son sus diez pueblos con características atípicas que le dan un encanto distinto. Estos son: Sainte Maire de Ré, Rivedoux Plage, La Flotte, Le Bois Plage en Ré, St Martin de Ré, La Couarde sur Mer, Loix, Ars en Ré, Les Portes en Ré y Saint Clément des Baleines.

La isla continúa dominada por la tradición, según el mismo medio, los sauniers cosechan sal en salinas ancestrales, los agricultores trabajan en patatales familiares y los artesanos destilan ginebra vodka con patatas ratte de cultivo casero y algas recolectadas en la costa. La ostricultura, además, ha dado forma al litoral insular desde la Edad Media. En la actualidad, los 60 ostréiculteurs producen unas 10.000 toneladas de ostras al año que los turistas pueden degustar en mesas de madera de cara al mar.

Entre las recomiendas para disfrutar del entorno destaca la de alquilar una bicicleta en el puerto pesquero de St-Martin-de-Ré y disfrutar de un paseo de cuento, como indican en el libro Islas del mundo, de Lonely Planet.