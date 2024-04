Ian Gibson, rotundo al mandar este mensaje "la derecha española" desde Ferraz

Europa Press via Getty Images

Durante la jornada de este sábado miles de personas se han reunido a las puertas de la sede del Partido Socialista en Madrid, en la calle Ferraz. El objetivo principal de la misma, transmitir un mensaje de apoyo al actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez.

A la concentración han acudido personas de renombre, como el hispanista irlandés Ian Gibson. Biógrafo de Federico García Lorca y autor de obras como La vida de Antonio Machado, ha atendido en las inmediaciones de Ferraz a la prensa.

En declaraciones a el Plural, que se están difundiendo en la red social X, el irlandés ha sido contundente contra la derecha española. "Me parece la peor de Europa", ha asegurado, antes de opinar que es "hipócrita".

"Proceden de una dictadura totalmente criminal ilegítima. Y esto no lo tienen asumido, no lo quieren reconocer", ha apostillado. Asimismo, en declaraciones para el ya citado medio, ha afirmado quiere "una España abierta, europea, mundial, culta, mestiza... con unas culturas que no reconoce la derecha".

El hispanista, además, ha expuesto su admiración por el actual presidente del Ejecutivo y ha apuntado que entiende "perfectamente" los motivos que le han podido llevar a tomar esta decisión.