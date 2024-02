Menorca se convierte en destino 'Best of de World 2024'

Los expertos lo tienen claro: Menorca, la isla del archipiélago de las Islas Baleares que exuda encanto mediterráneo en todos sus rincones, se ha ganado un lugar destacado en la lista que cada año define los mejores destinos del mundo para pasar unas vacaciones: el conocido Best of the World que elabora anualmente la revista National Geographic.

La famosa publicación justifica este reconocimiento porque Menorca, con su epidemis verde que se asoma al mar Mediterráneo desde sus acantilados y calas de agua turquesa, ha conseguido, en gran medida por la defensa activa de sus habitantes, un equilibrio armonioso entre el desarrollo turístico y la protección del entorno natural.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Nueve razones para irte a Menorca de vacaciones



La revista, además de concederle este premio a Menorca, expone nueve razones que explican la razón por la que una visita a la isla puede ser una experiencia única. Un destino en el que se fusionan historia, naturaleza y cultura en un equilibrio perfecto: