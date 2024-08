No es Islandia: la cascada más espectacular de Cataluña se oculta en su valle más emblemático

Universal Images Group via Getty

España es un país que está lleno de auténticos tesoros naturales dignos de un paraje de película. La zona norte esconde paisajes frondosos donde perderse en la naturaleza es un verdadero privilegio. Entre montañas imponentes y valles verdes, se encuentra una de las joyas más encantadoras del país: el Valle de Arán. Este rincón, situado en la provincia de Lleida, ofrece escenarios que parecen sacados de un cuento.

Si nos adentramos en su exuberante vegetación podemos llegar a descubrir uno de sus secretos mejor guardados: el Salto del Pez (Saut deth Pish en aranés). Este increíble espacio natural lo conforman dos cascadas, una principal que tiene entre 15 y 20 metros de altura, y otra más pequeña de aproximadamente 5 metros. Ambas están alimentadas del agua que proviene del Iago Long de Liat, situado un poco más al norte de esta ubicación.

La cascada se desploma con fuerza desde los altos picos que rodean el valle, creando un espectáculo único en un paisaje de ensueño rodeado de frondosos bosques y praderas que parecen infinitas. La combinación de agua cristalina, aire puro y el sonido constante del agua cayendo proporciona una experiencia sensorial única, ideal para los excursionistas que llegan hasta aquí en busca de un momento de paz y conexión con la naturaleza.

¿Cómo llegar?

Para llegar al popular Salto del Pez es necesario atravesar antes una ruta de 1,2 kilómetros entre la ida y la vuelta. Aunque el camino no es difícil, se recomienda llevar un calzado adecuado de senderismo para no tener complicaciones con el terreno. Eso sí, cabe destacar que la ruta no está adaptada para personas en silla de ruedas ni para carritos, ya que atraviesa partes rocosas e inclinaciones moderadas.

Aunque el camino se adentra entre los árboles que conforman el Valle de Arán no es fácil perderse en su interior. Para llegar a los saltos de agua tan solo debemos seguir las indicaciones de los carteles y disfrutar del paraíso natural que rodea a las cascadas. La duración de la ruta es de 45 minutos en total si subimos hasta la parte superior de la cascada principal y después bajamos al bosque de Siesso y el lago de Varradòs. No obstante, si solo llegamos al Saut deth Pish el tiempo se reduce a unos 30 minutos.

A medida que se avanza por el sendero la presencia de la cascada se hace sentir con mayor intensidad, hasta que finalmente se abre ante los ojos del visitante en toda su majestuosidad. Eso sí, depende de la época del año en la que visites esta maravilla natural debes tener en cuenta llevar ropa de abrigo, ya que se encuentra a una altura de unos 1.600 metros y no deja de ser un clima húmedo.

Además de su belleza natural, el Salto del Pez tiene un valor cultural y simbólico para los habitantes del Valle de Arán. Se cuenta que, en tiempos pasados, los pescadores de la región acudían a este lugar para pescar, inspirando así el nombre de la cascada. Hoy en día, el Sauth deth Pish sigue siendo un lugar de encuentro, donde tanto locales como turistas pueden disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.