En la era del #MeToo, tenemos que enseñar a los jóvenes a ligar

Los tiempos cambian y, por tanto, cambian los marcos de referencia y la forma de pensar. En algún momento de la vida, los padres serán testigos de cómo sus hijos se enamoran por primera vez.

Ligar es una parte más del enamoramiento. Hoy en día, las reglas para ligar están más definidas, y los adolescentes y jóvenes deberían ser conscientes de ello.

¿Qué es ligar exactamente?

Puede que algunos padres necesiten un pequeño recordatorio. WikiHow dispone de una guía útil (en inglés) con consejos aceptables para ligar, tanto en persona como en las redes sociales. Esta guía se centra en los aspectos positivos del flirteo e incluye estrategias para hacer ver a alguien que nos gusta sin dejar de respetar sus límites. Tal vez sea una buena forma de abordar el tema con los hijos.

Las señales son esenciales al ligar

Cuando ligamos, estamos enviando señales a la otra persona que, en ocasiones, pueden dar lugar a confusión. Los mensajes pueden interpretarse de forma errónea según el atuendo, los comportamientos y las situaciones. Los jóvenes deben tener claros sus propios límites personales. Puede que les cueste hablar con sus padres en un primer momento, pero conversar sobre este tema, aunque sea de forma general, les permite prepararse para situaciones que son inevitables. A veces, el flirteo implica tomar decisiones rápidas sobre los propios límites, por lo que resulta de gran utilidad para los hijos tener unos parámetros claramente definidos a la hora de ligar.

No es no

El movimiento #MeToo (Yo también) ha servido para ilustrar los aspectos negativos de sobrepasar los límites personales. Hay que comprender que no es no. El silencio no es un "sí", solo funciona como "sí" aquel que se dice repetidas veces. Pregunta siempre antes de dar las cosas por hecho.

Es indispensable aclarar con nuestros hijos la diferencia entre el flirteo y el acoso sexual. Para ayudarles en sus futuras relaciones es fundamental asegurarnos de que comprenden la diferencia.

Usa ejemplos de la vida real

Otra forma de abordar este tema es preguntar a nuestros hijos quién es popular en el colegio y pedirle que describan cómo se comportan esas personas populares. ¿Intentan ligar con alguien? ¿Cómo lo hacen?

Recuérdales la importancia del lenguaje corporal. Cuando observan cómo ligan los demás, ¿qué hay detrás de ese lenguaje no verbal? Esto también ayudará a tu hijo a identificar tácticas que les gusten o les disgusten al ligar.

¿Por qué es importante?

Los padres deben ofrecer a sus hijos información relevante para iniciarse en el mundo del amor, porque su reputación y su seguridad son muy importantes.

Tal vez parezca un tema incómodo y es posible que nuestro hijo se cierre en banda, pero no debemos rendirnos. Hay que intentar tener conversaciones breves y que vengan a cuento en ese momento. De hecho, si la relación entre padres e hijos es fluida, es probable que la comunicación sea buena.

Explícale el concepto de poder personal

Los padres han de hablar con sus hijos de cómo actuar ante situaciones incómodas o extrañas como consecuencia del flirteo.

Los jóvenes han de aprender a desarrollar y mantener su poder personal. Es una cuestión de elección. Existen tácticas que les ayudarán a afrontar estos momentos a la hora de ligar, como tomarse un minuto para ver cómo se sienten ante una determinada situación.

Tenemos que enseñarles a confiar en sus instintos. Si no se sienten cómodos con algo, entonces deben parar, irse o llamar a sus padres. También pueden ponerse de acuerdo para llamar a un amigo. Resulta muy útil planear algunas opciones de antemano para saber cómo actuar antes de que se dé una situación incómoda.

Por difícil que parezca, estas conversaciones son esenciales. Ayudarán a estos adolescentes a confiar en sí mismos para tomar decisiones adecuadas, sentirán que sus padres confían en ellos y que estarán ahí para ayudarles sin importar lo que ocurra.

El peso de las redes sociales

Hoy en día, las redes sociales desempeñan un papel indiscutible a la hora de ligar. Por tanto, siempre es un buen momento para hablar sobre la repercusión que tienen los mensajes en las redes. La forma que tenemos de comportarnos en las redes sociales es muy distinta a la del mundo real.

Un aspecto a tener en cuenta es que algunos organismos actualmente miran las redes sociales de posibles candidatos antes de contratarles. Por estos motivos, entre otros muchos, tenemos que favorecer que los jóvenes se planteen límites. Es evidente que no lo harán siempre, pero nunca está de más recordárselo.

Estos consejos servirán a los padres a guiar a sus hijos en su agitado viaje por la adolescencia.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Canadá y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.