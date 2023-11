Si compras este número de la Lotería de Navidad no podrás cobrar tu premio

Todas las personas que hayan comprado el número 30.742 fuera de la administración o fuera del establecimiento La Barrika, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), tienen que saber que no cobraran nada de resultar premiado. La razón se debe a la denuncia interpuesta por el dueño del mencionado bar después que le robaran su máquina expendedora de la Lotería de Navidad.

Los hechos sucedieron el día 16 de noviembre a las 2 de la madrugada y tal y como relata el propietario del local, Antonio Mariscal, en su perfil de Facebook: "En dos minutos rompieron la centralita y se llevaron la máquina expendedora de lotería de Navidad".

Así, según narra, tras solucionar el incidente, interpuso una denuncia sobre "la fracción y serie de décimos que se han llevado y si toca la administración no va a pagar un duro porque consta como robado".

Ante la difusión de la publicación, que ya se ha compartido más de 300 veces en Facebook, Antonio ha querido dejar un segundo mensaje, agradeciendo la difusión y advirtiendo sobre el lugar en el que se adquiere: "Cuidado dónde lo compráis, No se cobra recargo y va en sábanas enteras. No os fieis de los décimos sueltos, son robados y no se abona".