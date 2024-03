Resultado Eurojackpot: comprobar número hoy viernes 15 de marzo

Eurojackpot: comprobar número de la ONCE hoy viernes 15 de marzo.

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 15 de marzo de 2024con un bote de 17.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. Los distintos sorteos se acumulan en el Eurojackpot y puedes optar al premio de la primera catagoría de 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.