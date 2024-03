Euromillones hoy viernes 15 de marzo en directo: comprobar números y resultado del sorteo especial

OTROS SORTEOS DE LOTERÍAS DE HOY

Además del Euromillones, hoy viernes 15 de marzo, Loterías y Apuestas del Estado tiene otro sorteo preparado para que no te vayas con las manos vacías: a las 21:30, como cada día, se celebra la Bonoloto. Por su parte, desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) llevarán a cabo el sorteo del Cuponazo de la ONCE y el Eurojackpot.