Ideas para unos regalos navideños geniales

Los que me conocen ya lo saben, no soy muy buena haciendo regalos. Soy de las que odia desperdiciar en regalos que no serán utilizados, le doy muchas vueltas intentando buscar el regalo perfecto, tantas que me paraliza y me hacen llegar al día de antes sin tener nada preparado. Pero lo mejor es que soy malísima hasta pidiendo regalos para mí. ¿No os ha pasado alguna vez que os preguntan, qué queréis para vuestro cumpleaños o Navidad, y os quedáis en blanco? En este mundo en el que tenemos prácticamente de todo y lo que no, nos lo compramos nosotros mismos, es complicado dar o recibir regalos que impresionen.

Fue hace unos años que decidí dar y pedir regalos que tengan más sentido. Experiencias, conocimiento, formación, algo útil y por supuesto cositas foodie ;), son las cosas a las que más recurro, tanto a la hora de regalar como cuando me preguntan qué me pueden regalar. A continuación os dejo unas ideas más concretas.

Experiencias

De los regalos que más me gusta que me hagan y también hacer, porque es algo que se puede disfrutar en compañía, que no se olvida nunca y que tiene muchas posibilidades. Desde una cena o comida en un restaurante chulo, a un viaje, una noche en un hotel especial, un día de spa o una entrada para un espectáculo.

Cuidado personal

Además de un buen masaje o tratamiento que estaría incluido en el apartado anterior, un buen regalo sería algún producto de cosmética natural que nos ayude a cuidarnos, y si encima contribuyen a una buena causa mejor que mejor. Yo este año me he enamorado deAbeelium, cuyos productos son todos ecológicos y están elaborados con algún derivado de las abejas. Yo soy de tener las manos secas, tanto tiempo en la cocina, húmedas y con ingredientes que producen reacciones como puede ser el jugo del tomate, sustickreparador me ha permitido tener las manos más suaves que nunca. Si utilizáis el código BEE-MARIA os harán un 10% de descuento sobre el precio, que siempre viene bien, ¿verdad?

Formación

Un libro, un curso o una charla es siempre buena opción, eso sí, elegirlo de alguna temática que le apasione, te dará muchos puntos positivos pues esa persona sabrá que al menos te lo has currado buscando algo que le hace ilusión. Y es que no solo regalas formación y conocimiento, si no que regalas la oportunidad de distraerse y de desconectar algo que les encanta.

Solidaridad

Convertir un regalo en un gesto que ayude a otros es cosa fácil. Podemos optar por regalar nuestro tiempo y elegir una labor humanitaria, participar en un programa de una ONG o comprar un regalo en una de estas organizaciones que además de ser objeto de felicidad para quien lo recibe, genera beneficios a terceros. Si queremos dar rienda suelta a nuestro lado más altruista podríamos pedir que nuestro regalo sea donado a una fundación con la que nos sintamos más unidos o a la que tengamos especial cariño.

Yo hace un tiempo que colaboro con Make a Wish Spain, una fundación cuyo fin es ayudar a cumplir la ilusión de niños con enfermedades graves. He tenido la suerte de ver la fuerza que tiene esa ilusión y lo que provoca en niños y familias destrozadas por la enfermedad. Es increíble cómo a pesar de las circunstancias la ilusión les devuelve la sonrisa a la cara, les mueve, les hace pensar en algo más allá de la enfermedad. Toda la familia se involucra por conseguirlo, trabajan y se esfuerzan por un fin común y una meta positiva, les da una fuerza y valentía inimaginable. Si queréis verlo con más detalle no tenéis más que echar un vistazo a todas las ilusiones que se han cobrado vida gracias a esta fundación. Detrás de todo este trabajo hay un grupo de profesionales, voluntarios y muchísimas empresas colaboradoras que ponen su granito de arena. Tu también puedes formar parte de la ilusión de estos niños a través de donaciones, haciéndote socio, con iniciativas solidarias y de muchas formas más.

Productos artesanos

Hablamos de productos de más calidad y si pueden ser elaborados por profesionales artesanos muchísimo mejor. Está demostrado que los pequeños artesanos tienen una pasión y un amor por sus productos difícil de superar. Emprendedores, artesanos, cocineros, productores y entusiastas que contribuyen a mejorar sus comunidades. Es importante que comencemos a sensibilizarnos y a prestar más atención en lo que consumimos, y si con ello contribuimos a perseguir su sueño y a la economía local mejor que mejor. Mis favoritos de este año son:

Alvocat con su aceite de aguacate, es un regalazo para ese amigo foodie que todos tenemos. Es un aceite elaborado con aguacates españoles, de tierras malagueñas y valencianas y con un proceso de prensado en frío que conserva a la perfección las propiedades tan saludables y nutritivas de los aguacates. Podrán disfrutarlo tal cual mojando un poquito de un buen pan de masa madre, para dar el toque estrella a una ensalada, para asar verduras o incluso en repostería.

con su aceite de aguacate, es un regalazo para ese amigo foodie que todos tenemos. Es un aceite elaborado con aguacates españoles, de tierras malagueñas y valencianas y con un proceso de prensado en frío que conserva a la perfección las propiedades tan saludables y nutritivas de los aguacates. Podrán disfrutarlo tal cual mojando un poquito de un buen pan de masa madre, para dar el toque estrella a una ensalada, para asar verduras o incluso en repostería. Amasarte , un taller de cerámica artística que tuve el lujo de conocer hace unos años en Biocultura Bcn, y que tienen una colección de menaje estupenda. Y además ofrecen talleres en Madrid.

, un taller de cerámica artística que tuve el lujo de conocer hace unos años en Biocultura Bcn, y que tienen una colección de menaje estupenda. Y además ofrecen talleres en Madrid. Agenda de Soy Como Como , un regalo que además de organizarte, te ayudará a estar más sano que nunca, incluye consejos, menús y recetas específicas para cada mes del año.

, un regalo que además de organizarte, te ayudará a estar más sano que nunca, incluye consejos, menús y recetas específicas para cada mes del año. Earth Beat, el propósito de María, su creadora, es concienciar y ayudarnos a hacer pequeños cambios que ayuden a cuidar el medio ambiente. Y la verdad es que con la maravilla de productos que ofrece no tenemos excusa. Si te pasas por la web verás lo fácil que es aportar nuestro granito de arena para tener un mundo más sostenible. Desde productos de limpieza o higiene, a artículos para viajes. ¡No tiene desperdicio!

Algo hecho por ti

Podéis pensar que no sois unos manitas y que no se os dan bien las manualidades, pero en este apartado tiene cabida prácticamente todo, desde una recopilación de fotos de vuestras vivencias juntos, a una bufanda tejida por ti. Y si eres de los que le gusta la cocina, ¿por qué no preparar una cajita con deliciosas galletas, unos exquisitos bombones de avellana, un tarro con una deliciosa granola o tu plato estrella?

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs