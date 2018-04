¿Debe la tele pública dar el vídeo de Letizia?

Tarde del día 3 de abril. El polémico vídeo (y con mil y una interpretaciones) de la infanta Leonor, los reyes, los eméritos, etcétera, saliendo de misa, en Palma de Mallorca, el domingo de Resurrección, ya es Treding Topic. Ya está en laportada de las ediciones digitales de los periódicos, en todos los digitales, y en las webs de todas las televisiones y las radios... Un momento, ¿de todas?. Bueno, no, de todas, no. La cadena pública, TVE, omite el asunto en su web. Pregunto a los responsables. Decisión editorial, me dicen desde el departamento de prensa.

No hay rastro de ese vídeo, de esa imagen insólita publicada en Twiter por @rabillodelojo, pero sacio mi sed de noticias sobre la monarquía con este otro, que sí aparece destacado en la web de RTVE.

En La Sexta, en el programa Más vale tarde, la conductora Mamen Mendizabal da paso al vídeo. Informa además de que se han puesto en contacto con la Casa Real y que la Casa Real ha dicho que no hay comentarios, que cada cual piense lo que quiera, que es exactamente lo que estamos haciendo en ese momento los 47 millones de españoles (excluyendo a los niños pequeños, las monjas de clausura y a los concursantes de Supervivientes, que como ya sabemos viven ajenos a la información puntera).

En Telecinco, en Sálvame (ya en la franja Limón) también dan buena cuenta de las imágenes. Antes de emitirlas, Paz Padilla, Belén Esteban, María Patiño, y el director del programa escenifican el momento interpretando cada uno a las cuatro protagonistas. Padilla se pregunta en plan retórico qué diferencia hay entre la reina normal y la reina madre. Para rematar, una comentarista de excepción, Mila Ximénez, asegura que no puede dar más datos pero que sabe que hay una conversación privada entre la reina actual y la reina Sofía en la que la primera le dice a la segunda que "yo jamás tendré la misma actitud que tú".

Vamos pasando la tarde. El panorama audiovisual se llena de memes sobre el momento, que a esas alturas ya es un clamor. En el café donde me estoy tomando un té moruno con un amiga, las dos mesas de ambos lados no hablan de otra cosa. Enseñan el vídeo a los despistados que han estado a otras cosas, incomprensiblemente. Llega la hora de los informativos. Todos los presentadores de todas las cadenas dan paso al video. Un momento, ¿todos? Nooooo. Otra vez TVE omite el asunto, como si al omitirlo dejara de existir, como si pudieran con esa omisión poner puertas al campo y blindar a los espectadores que ven ese telediario. Ni rastro tampoco en el canal 24h.

Ni que decir tiene que Wyoming no dejó pasar el vídeo de marras para soltar un chascarrillo divertido.

¿Tenía que dar la tele pública esta información? ¿Es de verdad importante el contenido del vídeo, o lo que cuenta? ¿Qué nos dice exactamente? ¿Que la monarquía se resquebraja por momentos, quizá? ¿Que Leonor difícilmente va a ser reina? ¿Que YA BASTA de tonterías? En fin.

Pregunté a un reputado periodista, ex director de informativos de una cadena pública, que es un tipo ponderado y equilibrado, que ha tenido que bregar con ministros, presidentes de Gobierno y la Casa Real en pleno. Sé por él cuál es el tipo de presión a veces insoportable que se tiene en lugares como ese, en la cúspide informativa de una tele pública.

-¿Habrías dado el video en el telediario, si hubieras estado al frente?

-Sinceramente, creo que sí. Mucho sudor, muchas dudas pero habría pesado más la presión de no censurar.

La discusión, simulada, entre los que NO quieren darlo (para no molestar a la Casa Real), y los que sí (para servir a la información pública y a los espectadores) sería más o menos así:

-Pero, ¿esto es noticia?. Esto no es una noticia, apuntan los primeros.

-¿Era noticia el vídeo que preparó la propia Casa Real de la familia feliz (aquí va el vídeo aquel de la comida en el que la niña se quemaba ) y que dimos todos los medios sin excepción?

-Eso era distinto....

-Bueno, eso era una noticia FABRICADA. Lo de ahora es real. Además no se habla de otra cosa y el informativo debe recoger eso, lo que es un clamor.

-Pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por eso...

-Y además, lo conviertes en más noticia si NO lo das. Todo el mundo dirá que se ha emitido en todas partes menos aquí...

Tras el diálogo, la dirección de RTVE ordenó ayer no emitir las imágenes ni en los informativos ni en ninguno de los magacines. La orden sigue vigente hoy.

Así que aquí estoy, aquí estamos, queridos directivos de la pública, escribiendo precisamente sobre eso, sobre vuestra NO noticia.

Bonus track. Me cuentan que los responsables de Audiencia Abierta, un programa que se emite los sábados y que resume la actividad de la institución monárquica, tienen previsto, saltándose a la torera esta prohibición, emitir las imágenes. Las espadas están en alto.

Y ahora, encima, esto: