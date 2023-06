El HuffPost celebra sus 11 años en un evento cargado de humor, política y orgullo

El HuffPost se vistió de gala este miércoles noche para celebrar su onceavo aniversario. Una fiesta en honor a los once años cargados de información periodística, perspicacia, ironía y humor del diario.

Ni el sofocante calor que invade Madrid estos días fue capaz de aplacar los ánimos y las ganas de fiesta de todos sus invitados. El 'line up' cargado de rostros políticos, representantes de la cultura y periodistas empezó a llegar a una Fábrica de Tapices de Madrid blindada por la seguridad y rodeada de coches oficiales sobre las ocho de la tarde.

Todos ellos, unos antes y otros después, pasaron por el photocall del evento con la bandera arcoíris y el logo de El HuffPost en la muñeca. Entre ellos se encontraron la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz; la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Igualdad, Irene Montero (Podemos), la portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto y hasta la exsecretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona.

Íñigo Errejón y Yolanda Díaz, a su llegada a la fiesta de 'El HuffPost'. Santi Burgos

Una vez dentro del recinto, el colaborador de El HuffPost, David Andújar, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al evento. Como presentador de la gala, Andújar no tuvo reparo a la hora de lanzar guiños a todos los políticos allí presentes, bromear sobre la inesperada convocatoria de elecciones generales y hasta preguntar a Olona si había venido con "tacones de distinto color", haciendo referencia al logotipo de su nuevo partido.

Pero no todo fueron bromas, el 'cumpleaños' del digital también sirvió de percha para presentar en sociedad el novedoso chatbot #WTHUFF. El director de marketing e innovación de Prisa, Óscar Ocaña anunció en primicia esta nueva herramienta que ya está disponible en Instagram, Facebook y WhatsApp.

Tal y como explicó el directivo, el objetivo es dar respuestas a los usuarios de redes sociales de lo que pasa a diario a través de las noticias de El HuffPost. Su funcionamiento es rápido e intutitivo, tanto que animó a los asistentes a probarlo en ese mismo momento: “Sacad el móvil, añadid como contacto el número de El Huff”, les dijo a los invitados.

La nueva campaña del medio “En un mundo what the fuck, respuestas What The Huff” que presentó el diario hace dos semanas tiene la misma esencia fresca y juvenil. Ocaña también aprovechó para explicar el concepto: “El contenido siempre tiene que ser entretenido, rápido y en el móvil, y El HuffPost hace esto muy bien. Hay noticias what the fuck en toda regla. En un mundo loco, allí estará El HuffPost para explicártelo”.

El director de El HuffPost, David Sanchidrián, junto al presentador y colaborador David Andújar. Santi Burgos

Tampoco faltaron unas palabras de David Fernández Sanchidrián, el director de El HuffPost, que aprovechó para sacar pecho por el trabajo grupal del equipo que lidera, así como las cifras de audiencia del periódico: “El HuffPost sigue siendo lo que es gracias a su redacción y al excelente trabajo de SEO y Audiencias (…) No nos gusta mucho presumir en El Huffpost, pero los datos nos van bastante bien. Hemos pasado del decimotercer puesto en el ranking al séptimo en cinco meses”.

Por su parte, Laura Riestra, la subdirectora del medio centró su intervención en los ‘splashes’, las descaradas aperturas de la web con las que El HuffPost planta su sello de identidad a las noticias más relevantes de cada día: “Son la esencia. Lo más Huff que te vas a encontrar del Huff. Son nuestras aperturas, con nuestras ironías, y los hacemos entre todos. Solemos elegir lo que alguien dice en bajito y pensando que es demasiado...Nos gusta el salseo”, destacó Riestra dando entrada a un vídeo de los 11 splashes más llamativos de lo que llevamos de año.

Más de una década de información y descaro han hecho a El HuffPost convertirse en un medio de referencia para un público que premia y valora el periodismo de calidad, fresco, dinámico y al alcance de todos. Para brindar por él y por su recorrido el cóctel final del evento también se llenó de otros rostros famosos como la actriz Nadia de Santiago, los cómicos David Insua y Asari Bibaang o la expresentadora de Sálvame Carlota Corredera. La vida de El HuffPost fue celebrada por todos los sectores en una fiesta repleta de diversidad, diversión y orgullo.