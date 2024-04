Este tiktoker da las diferencias entre el trato de las exparejas en las citas de España y en EEUU

El usuario de TikTok @jeronimoooo0000 es un joven que ha querido comparar en un vídeo la forma que hay a la hora de tener una cita tanto en España como en Estados Unidos.

"Son muy diferentes. No quiero parecer obvio, pero en los Estados Unidos siento que hay una ilusión de que nadie estuvo antes que tú. No saliste con nadie antes que tú y no habrá nadie detrás de ti, mientras que en España sí lo hay", afirma.

Comenta que en España se puede hablar con total libertad sobre los ex: "Es como, ¿por qué te ofenderías así? ¿Por qué irías? ¿Por qué me llevarías a un lugar donde llevaste a tu ex? ¿No soy lo suficientemente bueno? En España es así".

Reconoce que él. nunca iría a algún lugar al que fuera con su ex, como por ejemplo un restaurante. "Estaba en una primera cita en los Estados Unidos y mencioné a mi ex y fue como si todo el estado de ánimo cambiara. En España tuve una cita y ella acaba de hablar de su ex, algo informal. Aquí es cuando pensé que había algo diferente", añade.