El episodio racista que vivió esta española mientras estaba en un bar en Holanda

Ana, la joven presentadora del podcast De bar en peor, ha contado en uno de los últimos capítulos el episodio racista que sufrió mientras vivía en Holanda en 2018 durante un partido de Champions del Ajax.

El vídeo empieza con Juanjo, el copresentador del espacio, contando que una amiga suya que vive en Holanda le había dicho que a las personas del sur de Europa las llaman pigs (cerdos en inglés) por ser las iniciales de portugueses, italianos, griegos y españoles.

Ahí es cuando Ana ha contado que una de las pocas veces que se ha pegado en su vida ha sido en Holanda. "Fui a un bar que era de día un bar deportivo y de noche una discoteca o karaoke. Esa noche seguía siendo bar deportivo por el partido del Ajax y fuimos antes para ver el partido y coger sitio", asegura.

Comenta que se sentó y que estaban tranquilos cuando un holandés de unos dos metros le dio unos golpes y le exigió en inglés que se levantara: "Me dijo que yo era española, él holandés y que no merecía estar sentada en una silla y él de pie".

"Le respondí que había llegado antes y me afirmó que era holandés y era un partido del Ajax y no tenía derecho a estar sentada. Cuando me levanté midiendo la mitad, me pidió que nos fuéramos fuera. Cuando nos íbamos a ir fue cuando un amigo me cogió de la capucha de la sudadera como diciendo dónde va", añadió, contando que al final se levantaron de la silla y se fueron.