Jordi Gracia, presidente del Consejo editorial de PRISA Media y José Miguel Contreras, director de Contenidos 

Jordi Gracia, adjunto a la directora de EL PAÍS y anteriormente subdirector de Opinión del diario, será el nuevo presidente del Consejo editorial de PRISA Media. Por otro lado, el presidente ejecutivo de PRISA Media, Carlos Núñez, ha nombrado a José Miguel Contreras director de Contenidos de PRISA Media. Contreras desempeñaba hasta ahora la labor de asesor de Estrategia de la propia presidencia del grupo. Como responsable de Contenidos, cargo de nueva creación y dependiente del presidente de PRISA Media, implementará la coordinación entre las diferentes cabeceras, apoyando el trabajo que ya realizan las áreas de PRISA Vídeo y PRISA Audio, de cara a maximizar el aprovechamiento de sinergias y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

Jordi Gracia (Barcelona, 1965) es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona y en la actualidad, adjunto a la dirección de EL PAÍS, y codirector de la revista TintaLibre. Anteriormente fue subdirector de Opinión de EL PAÍS. Ha publicado diversos libros de historia intelectual como La resistencia silenciosa, Fascismo y cultura en España (que fue premio Anagrama de Ensayo 2004), A la intemperie, en torno a la experiencia del exilio y ha editado el epistolario de Dionisio Ridruejo, además de escribir su biografía, en La vida rescatada de Dionisio Ridruejo.

Es coautor con Domingo Ródenas del libro de historia literaria Derrota y restitución de la modernidad, 1939-2010 y en 2011 publicó un panfleto contra el catastrofismo cultural sistemático, El intelectual melancólico, y otro falsamente dirigido Contra la izquierda. Sus últimos libros han sido una biografía de Ortega y Gasset, otra titulada Cervantes. La conquista de la ironía, el ensayo sobre Javier Pradera o el poder de la izquierda y ha sido editor y compilador de Los papeles de Herralde sobre la editorial Anagrama.

José Miguel Contreras (Madrid, 1958) es doctor en Periodismo por la Universidad Complutense, donde obtiene el doctorado cum laude con su tesis Política y Televisión, y catedrático de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha desarrollado una amplia carrera profesional en prensa, radio y televisión. Sus inicios son Radio 3 y en el departamento de radio de la UNED. En los años ochenta, trabaja en el grupo PRISA, como subdirector de Radio EL PAÍS, redactor responsable de las páginas de radio y televisión del diario y, en 1989, como primer director de Programación de Canal+ España. En 1991, ocupa el cargo de director de programas y deportes de Telemadrid.

En 1993, crea GECA (Gabinete de Estudios de Comunicación Audiovisual), empresa de investigación en medios de comunicación. Trabaja como consultor en España (Antena 3, Telecinco, RTVE, Vocento, etc.) y en el extranjero (Colombia, Portugal, Brasil, Argentina, etc.) En 1996 es uno de los socios fundadores de Globomedia, que se convertirá en la compañía de producción de contenidos audiovisuales más importante de España. Crea y dirige numerosos formatos como El Club de la Comedia, La Noche con Fuentes, Splunge, 59 segundos, Noche Hache, etc. Varios programas fueron ganadores de reconocimientos como el premio Ondas del grupo PRISA, en dos ocasiones, y el premio de la Academia de la TV.

Fue creador y director de varios espectáculos teatrales de gran éxito como 5 hombres.com, 5mujeres.com, La vida según San Francisco y Hombres, mujeres y punto. En 2006 es el principal promotor de la cadena de televisión La Sexta, donde ejerce como consejero delegado hasta 2012. En 2009 es designado presidente de UTECA (la organización empresarial de las televisiones privadas).

Entre 2012 y 2015 desempeña el cargo de vicepresidente del grupo Atresmedia, donde forma parte del comité editorial. Desde 2016, recupera su actividad periodística en diversos medios de comunicación como analista político (La Sexta, eldiario.es, Infolibre y la cadena SER) y experto en comunicación política, una de sus especialidades académicas. Desempeña la función de productor ejecutivo de formatos televisivos como El Intermedio y El Objetivo.

Además, crea Lacoproductora, compañía que lanza proyectos originales como El Cielo Puede Esperar, para Movistar+; Por h o por b, para HBO; Palo y Astilla, para La Sexta; Todo es Gila, para Netflix o Días de Tele, para La1. La empresa forma parte en la actualidad del grupo PRISA. Autor de los libros Televisión y Política (Espasa, 1990) y La programación de Televisión (Síntesis, 2001).

Coautor de La Televisión que viene (Editorial Universidad del País Vasco, 1991); Televisión y Política (Editorial Complutense, 1994) y La nueva era de la televisión (Editorial ATV, 2001). En su actividad en el tercer sector, en 2001, es uno de los promotores de la fundación Dales la palabra, dedicada a la atención a los discapacitados auditivos. Entre 2003 y 2009, preside la ONG Save The Children. Entre 2005 y 2011, es miembro del Real Patronato de la Discapacidad en España