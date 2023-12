LOS40 dedican por Navidad una Eco Talk al consumo sostenible: "Si no lo necesitas, no lo compres"

En su compromiso y esfuerzo por promover la sostenibilidad y la conciencia ambiental, El Eco de LOS40 ha organizado su sexta Eco Talk, en colaboración con Leroy Merlin, con el consumo responsable como tema central.

El evento ha contado con la participación de expertos del mundo de la empresa, la comunicación y las redes sociales que han arrojado luz sobre la importancia de tomar decisiones responsables en nuestros hábitos de consumo.

En el debate, moderado por Bruno Sokolowicz de LOS40 Classic y embajador de El Eco de LOS40, han participado Beatriz Ledesma, subdirectora de desarrollo sostenible de PRISA; Sergi Díaz Turné, Head of Investment de Imagin; Javier Clemente de Todos Somos Reciclaje; Santiago Jiménez, cofundador y CEO de Liight; Carlos García PR de Too Good to Go; Enrique Alía, fundador de Cargatucoche; Belén Hinojar y Carmen Ruidobro de Climabar; y Alba Rocafort, una de las fundadoras de Fabbric.

Beatriz Ledesma abrió la jornada destacando el compromiso del Grupo PRISA para lograr un impacto social “a través de la generación de contenidos de calidad sobre los grandes retos sociales y medioambientales”, gestionar “de manera responsable” el entorno, el talento y la cadena de suministro y hacerlo todo “mediante una gobernanza ética y transparente”. En ese sentido, puso la propia Eco Talk como “un buen ejemplo de cómo estamos tratando de concienciar a nuestros oyentes de lo que está sucediendo con el cambio climático”.

Javier Clemente, tras su experiencia en la COP28, ha resaltado la gestión de residuos y aboga por la reflexión antes de las compras navideñas, con la máxima de que «si no lo necesitas, no lo compres». Ha destacado también la importancia de reducir residuos y alargar la vida útil de dispositivos para minimizar el impacto ambiental.

Imagin y Too Good to Go ofrecieron su punto de vista sobre su compromiso ambiental. Imagin, una banca móvil centrada en el público joven lidera proyectos de recogida de plásticos y reforestación, según Sergi Díaz Turné, Head of Investment. Too Good to Go, una app contra el desperdicio alimentario que ha salvado más de 17.000 toneladas de comida en España. “En ese sentido, hay esperanza: 7 de cada 10 consumidores están preocupados por el desperdicio alimentario” ha subrayado Carlos García, PR de la compañia.

Santiago Jiménez, CEO de Liight, desveló la esencia de su aplicación que, mediante gamificación, promueve hábitos sostenibles. Destacó la importancia del «activismo de las pequeñas cosas», recomendando acciones como compartir coche, utilizar tazas reutilizables en la oficina u optar por transporte público para reducir el CO2.

Eco Talk de Los 40 JPARIS

Alba Rocafort, de Fabbric, ha destacado por su parte la innovación en el sector de la moda al permitir que todos creen su propia marca de ropa de forma totalmente digital: “se consigue reducir el desperdicio en un 80%”, ha declarado. Al eliminar las muestras físicas y adoptar el formato 3D, Fabbric aborda la contaminación en una industria notoriamente impactante de manera sostenible.

Enrique Alía, fundador de Cargatucoche, detalla: “en España, el transporte es el causante de más del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso del vehículo eléctrico supondría una reducción del 60% aproximadamente de esas emisiones del transporte”.

Por último, Belén Hinojar y Carmen Huidobro, de Climabar, enfatizaron la importancia de una comunicación efectiva en temas ambientales: “se ha demostrado que comunicar desde el miedo paraliza y no motiva”. ¿Un consejo para estas fechas? Ellas lo tienen claro: “dar la ‘turra’ a familiares y amigos para que entren en esta narrativa”.

El arte también tuvo su espacio, con el artista Gonzalo Muiño ilustrando en tiempo real las impresiones de los participantes mediante una sesión de Live Painting. El evento culminó con la actuación de Charlie USG, quien interpretó dos de sus canciones más conocidas, ‘Estamos a un beso’ y ‘Lo que nunca te dije’, brindando un cierre musical a una tarde llena de reflexiones sobre el consumo crítico y la sostenibilidad.