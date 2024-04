La alerta de BBVA a sus clientes por una nueva estafa: si te llama este teléfono no lo cojas

Por desgracia se ha convertido en una práctica muy extendida y que cada día afecta a miles de personas. Las estafas y los ataques cibernéticos por parte de los ciberdelincuentes es ya un problema de primer orden para todos.

Actualmente, es casi imposibles encontrar a alguien que no haya sido víctima o haya experimentado un episodio de este tipo. A través de mensajes -via SMS o Whatsapp-, llamadas, correos electrónicos, etc., los delincuentes intentan acceder a información sensible y personal de muchísima gente, con lo que ello supone: datos bancarios, información privada y familiar, etc.

Ante esta situación, contra la que todo el mundo trata de luchar en la medida de lo posible, ya se han dado muchísimas instrucciones desde organismos oficiales, entidades bancarias, anuncios en televisión, redes sociales, etc, con el objetivo de concienciar a la gente del riesgo que existe al contestar un SMS, devolver llamada a un número desconocido o descuidarse un simple instante.

Por todo ello, el banco BBVA está notificando a todos sus clientes, a través de la app de la entidad, de que si alguien se pone en contacto contigo desde el número 900 102 801, no se trata del banco sino de un más que posible intento de estafa.

"Si te llaman desde el 900 102 801, no somos nosotros", es el texto que BBVA ha fijado justo al entrar en su app a través del móvil. Además, especifican que "el 900 de Línea BBVA es solo para que nuestros clientes puedan contactar con nosotros, pero BBVA nunca realizará llamadas desde ese teléfono", concluye el mensaje.