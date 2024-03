Marc Randolph, cofundador y primer CEO de Netflix, se une a South Summit Madrid 2024

El cofundador y primer CEO de la plataforma de streaming Netflix, Marc Randolph, será uno de los principales ponentes en South Summit Madrid 2024, el encuentro líder del ecosistema emprendedor a nivel mundial co-organizado por IE University, que se celebrará en La Nave de Madrid entre los próximos 5 y 7 de junio.

Randolph es uno los ejecutivos y emprendedores más veteranos y respetados de Silicon Valley al ser el cofundador, en 1997, del servicio de streaming de películas y series Netflix. Durante seis años Marc Randolph fue el CEO de la plataforma, donde desempeñó un papel fundamental en su transformación desde una pequeña compañía de alquiler de DVD por correo hasta convertirse en el principal servicio de streaming a nivel mundial, con más de 200 millones de suscriptores.

Además de su trabajo fundamental en la creación e impulso de Netflix, Randolph cuenta con una extensa carrera profesional de cuatro décadas. En ese tiempo ha fundado más de media docena de startups y empresas exitosas, entre las que se encuentra la compañía de software analítico Looker Data Sciences, que fue adquirida por Google en 2019 por 2.600 millones de dólares.

Además, durante toda su carrera ha ejercido como mentor e inversor para cientos de emprendedores y startups y, actualmente, forma parte de los consejos de administración de las compañías Solo Brands, Augment Technologies, Dishcraft Technologies y Truckee Donner Land Trust.

Marc Randolph también es autor del libro ‘That Will Never Work - the birth of Netflix and the amazing life of an idea’ donde relata sus experiencias y aprendizajes a la hora de fundar el servicio de streaming, presentador del podcast ‘That Will Never Work’ (Eso nunca funcionará) y colaborador e inversor en la webserie ‘Elevator Pitch’ de la revista Entrepreneur, donde los emprendedores invitados tienen 60 segundos para presentar su proyecto ante los inversores presentes.

Randolph se une a los más de 100 líderes y expertos del ecosistema emprendedor a nivel mundial confirmados ya como speakers en la duodécima edición de South Summit Madrid. Bajo el lema “Human By Design”, South Summit Madrid 2024 reunirá a emprendedores y representantes de fondos de inversión y corporaciones internacionales para responder a las preguntas que plantea la nueva era tecnológica: cómo el impacto que tienen las nuevas tecnologías a la hora de condicionar la definición del ser humano o cómo los avances y la innovación deben ayudar al conjunto de la humanidad.

En su anterior edición, South Summit Madrid congregó a más de 20.000 asistentes, de los que 6.500 eran emprendedores, 2.000 inversores con una cartera de inversión de más de 326.000 millones de dólares y 650 eran speakers del más alto nivel.

Sobre South Summit

South Summit es la red de conexión más valiosa para el emprendimiento y para los negocios entre corporaciones, startups, emprendedores, inversores e instituciones de todo el mundo. Por South Summit han pasado más de 36.000 startups y por su Startup Competition, de la que han salido 7 unicornios, más de 1.000 startups finalistas, con una tasa de supervivencia del 90% y más de 14.900 millones de dólares en inversión levantada.

South Summit prepara su 12ª edición en Madrid, tras lograr resultados récord en 2023, al congregar a más de 20.000 asistentes de 125 países, que realizaron más de 175.000 conexiones de alto valor, 6.500 emprendedores (21 de ellos unicornios) y 2.000 inversores, con una cartera de inversión de más de 326.000 millones de dólares. Tras su paso por México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, South Summit celebrará su tercera edición en Brasil del 20 al 22 de marzo de este año, tras dos años con exitosos resultados.