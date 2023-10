Mediapro despide a su fundador Jaume Roures 

El Consejo de Administración del grupo Mediapro ha aprobado este viernes la desvinculación de Jaume Roures como socio gestor. Según ha informado a través de un comunicado, el propio Consejo de Administración ha confirmado que "Tatxo Benet, que ya compartía dirección del grupo como socio gestor, seguirá con sus funciones actuales de presidente y de consejero delegado del grupo".

"Todo el equipo gestor estamos totalmente alineados con los socios accionistas del grupo, Southwind y WPP, con quienes compartimos sin fisuras el proyecto de futuro de la compañía. No hay, en este sentido ni la más mínima disconformidad. En este sentido, no sólo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa. Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí, porque es este equipo directivo quien los ha puesto en práctica durante 30 años y porque nuestros accionistas comparten nuestro proyecto y nuestros valores, que han sido clave a la hora de valorar su inversión en Mediapro. Nadie los ha cambiado ni nadie quiere cambiarlos", se recoge en el comunicado.

Asimismo, la compañía a agradecido el trabajo de su fundador subrayando que Roures y Benet "han sido unas piezas clave en la evolución no solo de Grup Mediapro, sino que han sido referentes mundiales en el sector audiovisual".

En este comunicado la entidad también ha querido aclarar que el resto de los miembros del equipo directivo de Mediapro continuarán en la empresa: "Todos ellos están plenamente comprometidos con el futuro del grupo (...) trabajan sin descanso para satisfacer a sus clientes y aportarle valor a los accionistas, en un ambiente de trabajo en el que las personas están por encima de cualquier otra consideración", finaliza.