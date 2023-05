Victoria, la voz sintética de Cadena SER, mejor producto internacional de audio del año

Victoria, la voz del fútbol, que interviene en antena y que distribuye información deportiva en los dispositivos Alexa, ha sido galardonado como Mejor Producto de Audio del Año en los prestigiosos Global Media Awards que otorga la International News Media Association, INMA, (Asociación Internacional de Medios de Información). Se trata de un reconocimiento a la apuesta por la innovación y la tecnología aplicada a la información de PRISA Media y posiciona a Cadena SER en la vanguardia de la innovación en el mundo del audio.

El galardón ha sido entregado la noche del viernes en la cena de gala celebrada en el Harvard Club de Manhattan, que reúne lo mejor del panorama informativo internacional para premiar los productos más destacados creados por medios líder de todo el mundo como The New York Times, The Guardian, The Economist, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung o USA Today.

Los Global Media Awards, que este año celebran su 84 edición, son los premios más prestigiosos de la industria informativa y reconocen la innovación y excelencia en productos periodísticos. En esta edición se han postulado 775 candidaturas de 40 países, de las que resultaron finalistas 198 propuestas en las 20 categorías contempladas por la International News Media Association, INMA. Entre ellas, Victoria, la voz del fútbol, un proyecto que aplica inteligencia artificial para la creación de una voz sintética de marca, que se ha alzado con el premio a Mejor Producto de Audio o Voz en medios de alcance nacional.

Victoria, la voz del fútbol es una voz sintética única, creada desde cero con inteligencia artificial, que se incorpora en antena en el programa líder del deporte español, Carrusel Deportivo. Además, es una experiencia personalizada en la plataforma de Amazon Alexa, donde ofrece al usuario la posibilidad de seguir al minuto lo que ocurre con su equipo de fútbol, ya sean partidos en directo narrados por Carrusel Deportivo y las emisoras locales de la SER, las noticias al minuto de la redacción de As, o estadísticas e información de servicio como próximos partidos y los encuentros del día.

Es la primera vez en la historia de la radio española que se integra una voz sintética de marca en un programa de primera línea como Carrusel Deportivo. El proyecto es pionero en el uso de la inteligencia artificial y los modelos generativos de medios sintéticos en el que tanto el equipo de Deportes como el de Carrusel Deportivo participaron activamente desde el inicio, junto con las áreas de Diseño, Tecnología, Producto Digital y Propiedad Intelectual de Cadena SER. La creación de la voz sintética se realizó en colaboración con la empresa especializada Monoceros Labs y se contó con OKB Interactive Studio para la evolución gráfica del avatar de Victoria.

Además de la participación de los equipos de Carrusel Deportivo, liderado por Dani Garrido, en la creación de la voz de Victoria también ha participado el diario AS. Su creación es una apuesta clara de Prisa Media por la innovación, con la que Cadena SER y AS ofrecen al usuario información personalizada la última hora de la jornada y el panorama deportivo.

Victoria puede también interactuar con los oyentes gracias a Alexa. El usuario puede acceder a todo el contenido futbolístico de la Primera y Segunda división española con solo decir “Alexa, abre Victoria”. La voz ofrece escuchar las últimas noticias en directo desde la redacción del diario AS; conectarles con los partidos retransmitidos por Carrusel Deportivo y por las emisoras locales de Cadena SER, consultar estadísticas como goles, tarjetas o faltas; saber quién juega esa jornada o cuándo es el próximo partido de su equipo o de cualquier otro de la liga española; y avisarle cuándo vaya a empezar el encuentro.

Desde su lanzamiento, además, Victoria se ha integrado en otras actividades de Cadena SER, como su participación en los distintos eventos celebrados a lo largo del año por toda España para conmemorar el 90 aniversario de diversas emisoras de la SER.

Victoria representa no solo una apuesta por la innovación en PRISA Media, sino también por el uso responsable de la inteligencia artificial como una herramienta para crear productos que resuelvan nuevas necesidades de los oyentes.