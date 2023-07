La actitud de Yolanda

Cuando uno se plantea a quién votar debería interesarse por lo que plantea cada partido político para comparar y analizar qué es lo que aporta cada uno para construir una sociedad mejor. Como esto sucede en el menor de los casos, en lo que deberíamos por lo menos fijarnos en la actitud de los candidatos.

Me gusta imaginarme a estos con un mono azul en la obra hablando con el resto de compañeros, o en la calle charlando con una persona en situación de riesgo. También con un traje de buen ver sentados en una mesa de negociación con los agentes sociales, luchando porque nuestros derechos y deberes se cumplan y garanticen el bienestar social.

Tras la organización espontánea del 15M muchos pensamos que todo iba a cambiar. Podemos despertó mucha ilusión entre la gente, pero sin quitarle mérito creo que los egos individuales se impusieron al consenso general del partido y de sus votantes. Debe de ser que cuando una reunión ciudadana se une de forma natural y acaba en partido político, los intereses personales se disparan y pierde todo su encanto.

Desde entonces, tiendo a fijarme en la actitud del político que lidera un partido. Aunque como persona que es soy consciente de que se puede equivocar, lo importante es la actitud que demuestra como si fuera un trabajador más de una empresa. Porque se nota enseguida quién va a escaquearse, quién hace el papel del pelota y quién tira del carro para que los proyectos salgan adelante.

Yolanda Díaz es una de esas personas cuya actitud es buena y sabe lo que es sentarse delante de la patronal y negociar, eso sí, con concesiones. Ella es la primera que tiene claro que sin concesiones las cosas no se consiguen. Y como muestra, la nueva reforma laboral, que le costó sudor y lágrimas pero al final lo consiguió. Y de eso se trata, de seguir construyendo.

Esta es la actitud que tenemos que defender, sobre todo para que los ciudadanos no perdamos libertades fundamentales y derechos que, como sabemos, son muy difíciles de conseguir y tan fáciles de perder si no las cuidamos. Y no las demos por hechas, que hay partidos que todavía creen que algunas de estas libertades y derechos deben erradicarse.

Por ello, necesitamos a una persona líder que tome las riendas y defienda la estabilidad de un país que necesita seguir avanzando especialmente en el terreno laboral. Así España despuntará no sólo en turismo, sino en otros campos tan esenciales hoy en día como la tecnología y la ciencia.