Cuando fallece alguien cercano ves la muerte más próxima sin quererlo, debe de ser un acto reflejo contra el hombre de la guadaña. Esto me ha hecho pensar en el tópico de que estamos de paso y en cualquier momento se puede dar la vuelta a la existencia y se acabó lo que se daba.

Cuando tienes un hijo, ese sentimiento —no me pregunten por qué—, todavía se presenta más fuerte y el instinto de protección hace que el miedo a que pase algo tome un papel protagonista en tus pensamientos. No quiero decir con ello que viva acongojado por si pasa algo, la vida es para vivirla lo mejor y más despreocupadamente posible. Pero la muerte cercana de una gran persona, mujer de uno de esos amigos que tienes en la lista de imprescindibles, me ha dado un vuelco interior y me ha invitado a pensar en la importancia de dejar un testamento a mi hijo. Aparte del de papel, ese que solemos dejar y cuando pasa algo te acuerdas de lo importante que es, le quiero dejar uno más especial para que lo pueda consultar siempre que quiera en Internet.

En esta ocasión me dirijo directamente a ti, hijo, para que quede constancia de las cosas que creo son importantes y te irás encontrando a lo largo de tu, espero, larga vida.

Para cuando seas mayor, el mejor consejo que te puedo dar es que seas buena persona. Suena a tópico, como eso de que estamos de paso, pero es una condición sine qua non para vivir tranquilo con uno mismo, que es lo más gratificante que puedes sentir. Además de un paseo en yate, es una broma, sabes que soy más de tierra firme aunque no pueda vivir lejos del mar.

Además, te aconsejo que te rodees de buenos amigos. Con los años te darás cuenta de que la amistad es lo más importante en la vida. Por si alguno no lo sabía, socializar y tener un grupo de amigos leales que te respondan hacen que tu vida sea más rica y longeva.

Me he topado con vídeos en Youtube sobre personas centenarias de todo el mundo que hablan de su experiencia en la vida, y la mayoría de las veces mencionan eso de aprovechar el tiempo y no preocuparse por las pequeñas cosas. Vive el momento... suena bien y por ello hay que intentarlo en la medida de lo posible que te permita el ajetreo y problemas que se te presentarán en el día a día.

También te aconsejo, como este grupo de centenarios vistos en Internet, que ayudes a los demás sin esperar nada a cambio, especialmente a los débiles. De hacerlo así, la mayoría de las veces te encontrarás una sorpresa agradable y serás recompensado por ello.

Dicen que reírse también prolonga la vida y es muy sano, así que como ya haces, no te olvides de reírte de ti mismo y con el resto de mortales. A veces vivirás días en los que no te apetezca tanto, no pasa nada, no somos de piedra y tendrás rachas mejores y otras peores. Pero acuérdate de sonreír/reír cuando estés bien.

Acuérdate de arrimarte a las personas que te aporten y puedas aprender de ellas. Si aprendes cosas nuevas al mismo tiempo que tú les aportas tus conocimientos, vivirás situaciones irrepetibles y tu cerebro te lo agradecerá.

Otra cosa indispensable es saber escuchar. Te encontrarás que la mayoría de la gente habla pero no escucha. Te darás cuenta con el tiempo quién practica el maravilloso arte de escuchar que tanto dejamos a menudo de lado, en detrimento de hacer un buen papel como receptor.

Respétate como persona y escúchate, pero habla de ti sólo cuando sea necesario. Empatizar y ponerse en el lugar del otro es lo más difícil, sobre todo en sociedades como la nuestra en la que cada vez impera más el ego y el poder de influencia. Lo podrás comprobar fácilmente en las redes sociales si acabas atrapado en ellas. Cuando seas mayor seguramente sean muy diferentes a lo que conocemos hoy, pero comprobarás en seguida cómo se acentúa el ego en el mundo virtual. Esto no te interesa.

El dinero es importante, vives en un mundo en el que todo gira en torno al poderoso caballero y, como decía Groucho, "¡hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!". Qué bien resumido, aunque ya sabes que Groucho era un cachondo... No te obsesiones con el dinero, es importante y te ayudará a conseguir una vida equilibrada y estable para conservar tu salud mental lo mejor posible. Espero que no tengas problemas con este, pero saldrás adelante de una u otra manera.

Por último, y dejo de darte la brasa como padre, es que te esfuerces en lo que quieras conseguir. Otro tópico, como ves, pero es la única manera de conseguir (por lo menos intentarlo que no es poco) ver realizados muchos de los propósitos que te plantees en la vida. No los conseguirás con facilidad ni por el camino que habías trazado al principio, sino por un camino de curvas a veces muy difíciles de superar. En muchas ocasiones lo conseguirás y te darás cuenta de lo feliz que uno se siente cuando se supera la meta. Disfruta del viaje y no te olvides de que la meta es el camino.

Aquí me despido como padre y amigo, esperando que seas feliz y si es posible alcances los objetivos que te propongas en la vida. Cuídanos a tu madre y a mí y cámbianos el pañal cuando sea necesario, nosotros lo hicimos por ti. Te quiero.