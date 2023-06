Educar contra las adicciones

Tenemos un grave problema con las adicciones y no es nuevo, pero cada vez es más palpable incluso debido a la aparición de nuevas sustancias y a la adicción tan potente que provocan.

Para aproximarme un poco más y entender de cerca el problema, me detengo en la definición que otorga la RAE: “Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica”.

Como bien sabemos, las adicciones pueden ser muy diferentes: al sexo, al juego, a cierto tipo de sustancias psicoactivas, etcétera, y en la mayoría de las ocasiones van ligadas a un episodio traumático vivido en el pasado.

En España, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más problemática, consumida por más del cincuenta por ciento de personas entre 15 y 64 años, porque “es divertido y anima las fiestas” o “me gusta lo que se siente al beber”.

A continuación va el tabaco, después el cannabis (la droga ilegal más extendida en el país y, muy de cerca, la cocaína) y, atención, en cuarto lugar se encuentran los hipnosedantes (con o sin receta médica), que empiezan a consumirse sobre todo a una edad más avanzada, normalmente a partir de los treinta y cinco años.

No me voy a meter en más datos, porque están en la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España, pero es realmente alarmante el número de casos que se tratan cada año en España y otros países del mundo, como Estados Unidos, Canadá (ambos con un problema tan grave debido al consumo masivo de fentanilo, un opiáceo 50 veces más potente que la heroína), países de Latinoamérica y un sinfín más que no cabrían en este artículo, todos ellos vulnerables a la problemática de las adicciones en las que se incluye la temible adicción a las pantallas (dispositivos electrónicos, redes sociales como Tik Tok o Instagram, etc).

Por este motivo, la educación en las aulas y otras acciones dirigidas a la sociedad, a través de figuras referentes como los padres, familiares y amigos, es fundamental para tratar el tema con naturalidad. Se trata de prevenir e informar de lo importante que es saber cómo evitar una adicción y entender el daño que te pueden ocasionar.

Otros recursos y herramientas como Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones dirigido por una persona que fue adicta al alcohol y otras sustancias durante dos décadas, son interesantes para sensibilizar a la sociedad de los riesgos que supone el consumo de sustancias tan nocivas para nuestro cuerpo y la mente.

Lo hace desde el punto de vista de lo que opinan los expertos hablando en concreto de ciertas drogas y, por otro lado, dando voz a personas que han pasado por una adicción para concienciar de lo difícil que es salir de ella.

Esperemos que, a pesar de la gravedad del problema, se consiga sensibilizar a la gente para que las cifras sobre adicciones disminuyan cada año. Dependerá de nosotros mismos como sociedad conseguir este objetivo tan importante.