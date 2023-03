Lo que el PP oculta: privatizar la salud aumenta la mortalidad

Europa Press via Getty Images

Hace poco conocíamos los resultados de un estudio de Aaron Reeves, profesor del departamento de Política e Intervención Social de la Universidad de Oxford, publicado en la prestigiosa revista The Lancet Public Health. En ese estudio se indica que, conforme se incrementa la privatización del Servicio Nacional de Salud en Reino Unido, lo hace también la tasa de mortalidad evitable, “potencialmente causada por el empeoramiento de la calidad de los servicios de atención médica”.

El informe analiza el impacto de la privatización de servicios en 173 áreas sanitarias del Reino Unido entre 2013 y 2020 y revela que las tasas de mortalidad tratable, es decir, pacientes que habrían sobrevivido en caso de haber recibido un diagnóstico precoz y una buena atención sanitaria, se estancaron y empezaron a subir desde el primer año estudiado, rompiendo la tendencia a la baja que se había mantenido durante la década anterior.

Pero este estudio parece haberle importado bien poco al presidente andaluz, Juanma Moreno, quien acaba de poner en venta la sanidad pública andaluza al publicar en BOJA la orden que abre la puerta en Andalucía a los conciertos con empresas privadas en Atención Primaria, pagando a estas empresas 65 euros por la primera consulta, 150 euros la consulta de especialista, 90 euros para consultas posteriores y 215 euros por consultas de “alta resolución”. A ello se une que el pasado año, un millón de pacientes andaluces fueron derivados a la sanidad privada, cinco veces más de lo presupuestado.

Paralelamente se le facilitan los datos de salud de los andaluces, que custodia la Junta de Andalucía, a las empresas del sector privado. Esta información la utilizarán para decidir, sin coste alguno, a quienes aseguran y a quienes no como clientes privados.

Al PP no le importa la salud de las personas, le importa la cuenta de resultados. El lema sanitario del PP siempre ha sido el negocio por encima de todo

Tampoco ha debido enterarse de dicho Estudio la señora Ayuso, que es la punta de lanza de la privatización sanitaria en España. Madrid es la comunidad con el menor porcentaje de gasto en Atención Primaria; la que tiene el menor gasto per cápita en sanidad; la penúltima en número de médicos en Atención Primaria y última en personal de enfermería en este nivel de atención. Y además, la que tiene el mayor número de ciudadanos de todo el país que se han visto obligados a contratar un seguro privado: un 40%.

El PP, tanto Juanma Moreno, como Ayuso, y también el propio Feijóo han tenido siempre muy claro debilitar la sanidad pública, para que la privada haga un extraordinario negocio a costa de la salud. Al PP no le importa la salud de las personas, le importa la cuenta de resultados. El lema sanitario del PP siempre ha sido el negocio por encima de todo.

Esta semana nos hemos encontrado en los medios nacionales algunos titulares preocupantes, como el de que la Fiscalía Anticorrupción investiga al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por adjudicar millones de euros en Sanidad sin control; o este otro, de que los contratos a dedo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con clínicas privadas alcanzan un gasto de 243 millones de euros. Ante la gravedad de ambas informaciones, urge que ambos líderes del PP den todo tipo de explicaciones y cuanto antes.

Pero hay una tercera información que aparece también en medios nacionales y que constituye el fiel reflejo de la política sanitaria del PP. Un bebé que ha nacido con una enfermedad genética grave en Málaga, una atrofia muscular espinal; donde dos especialistas sanitarias proponen una nueva terapia génica que cuesta 1,9 millones para tratarlo, pero la Consejería de Salud de Andalucía marea la perdiz durante dos meses antes de autorizarlo. Al final y ante las presiones de la familia y de las Asociaciones de Pacientes terminan aplicándolo, pero la tardanza ha provocado que el bebé haya quedado con secuelas.

Tras la dura pandemia, el PP no ha aprendido nada. Siguen sin apostar por fortalecer nuestro sistema sanitario público

Señor Moreno Bonilla, ¿se derivan cientos de millones de fondos públicos a la sanidad privada, pero cuando se trata de la salud de un bebé se intenta escamotear el dinero del tratamiento? ¿Esta es la sanidad andaluza?

Está claro que los recursos económicos destinados a las privatizaciones debilitan la sanidad pública y favorecen otros intereses. Lo deseable sería invertirlos en el sistema público para hacerlo más fuerte y eficaz. Pero tras la dura pandemia, el PP no ha aprendido nada. Siguen sin apostar por fortalecer nuestro sistema sanitario público, no amplían el número de médicos ni tampoco el del resto de personal en los servicios sanitarios. Feijóo, Ayuso y Juanma Moreno siguen empeñados en que se cure quien tenga dinero para poder pagárselo; donde la sanidad sea un negocio y no un derecho.

Los socialistas defendemos otro modelo, un modelo de sanidad pública, universal, digna, de calidad y gratuita. Donde la salud de las personas no dependa de su cuenta corriente. Donde no se juegue con la salud de la gente. Por eso ahora que se acercan elecciones es bueno y necesario reflexionar sobre ello.