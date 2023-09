Puigdemont y los extraterrestres incas

Lista de problemas que quedarían inmediatamente resueltos si de pronto llegaran los extraterrestres: la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE, la alianza del coreano Kim Jong-un con Valdimiro Putin en su lucha contra el satánico Occidente, la verdadera naturaleza del acto de Feijoo contra la investidura -no, no la suya; otra investidura que aún no se ha planteado-, ¿superan las ventajas de la Inteligencia Artificial a sus peligros?, la tolerancia ante las vestimentas religiosas en las escuelas, ¿debería ceder Pedro Sánchez si Carles Puigdemont le exigiera ser vicepresidente del Gobierno para contar con el apoyo de los diputados de Junts?, la vuelta de Donald Trump a la presidencia estadounidense, ¿queda alguien en Vox -al margen, por supuesto, de los que pactan con el PP-?

Lo habran visto estos días en los medios. En pequeñas noticias situadas en la parte de abajo de páginas pares se nos informa del suceso más importante jamás ocurrido a la Humanidad. Contaríamos con evidencia de fenómenos de origen extraterrestre. ¿Qué tiene esto de nuevo? Pues que por primera vez el testimonio no proviene de un simpático ancianete que señala con su bastón el lugar donde se posó la nave que le abdujo, sino de un antipático e hipergalonado viejales de la CIA que muestra fotos con un puntero. En Mexico la cosa ha sido peor, porque contamos con el mismísimo cuerpo del delito, y resulta que es más cutre que el dibujo más cutre de un alienígena. La naturaleza imita al arte, concretamente a las imágenes pixeladas que realiza un incel pajillero de 17 años.

Ahora bien, me temo que la posibilidad de que los muñequines mexicanos provengan de Raticulín es demasiado al cero absoluto. No resulta fácil entender que el absolutamente descomunal tamaño del universo y su imposible-de-comprender antigüedad nos indican al mismo tiempo la altisima probabilidad de otras formas de vida extraterrestres y la altísima improbabilidad de que entren en contacto. Cogemos dos motas de polvo y las soltamos en dos puntos al azar de España en dos momentos azarosos dentro de un mismo siglo. ¿Qué posibilidad hay de que choquen? Pues la misma de que todo este montaje de los militares USA no sea una cortina de humo basada en fenómenos extraños que existen en cualquier ámbito para encubrir, no sé, algún asunto del caso Rubiales.

Zapatero no sólo nos ha legado recientemente una jupiterina teoría acerca de la infinitud del universo. También hace unos años creyó haber dado con una idea que pasaría a la Historia: ¿por qué no realizar una alianza de todas las civilizaciones, en la que pasen a ser amigas las que han sido históricamente enemigas? ¿Kant? ¿Marx? ¿Hegel? Aficionados. Why can't we be friends? Pues no podemos ser amigos porque no existen los extraterrestres, José Luis. Las alianzas se hacen siempre contra algo. Sin enemigo común todos somos enemigos de todos. .La única posibilidad de un pacto PSOE-PP pasa porque el ninot que se presentó esta semana pasada en México fuera de verdad. El.futuro de España depende tanto de Puigdemont como de unos extraterrestres incas.