When a man loves a woman

“Cuando un hombre ama a una mujer no puede pensar en otra cosa”, cantaba el grandísimo Percy Sledge. Nuestro presidente está profundamente enamorado. Lo señala él mismo y, de esta forma, el amante líder introduce su profundo amor dentro del debate político. Amante y amado, si tenemos en cuenta la espontánea y abrumadoramente mayoritaria reacción de cariño que el perdedor de las últimas elecciones ha despertado en toda España con su meditación trascendental —ostras, como la de los Hare Krishna—. A la luz de lo que estamos oyendo estos días, Pedro es menos sustituible en el PSOE que Jesucristo en el cristianismo, y, como él, sufre la Pasión por amor, sentimiento que jamás conocerá la derechaylaultraderecha —no es errata, la RAE ya se plantea aceptarlo como una sola palabra—.

Y da rabia, porque, a lo mejor, si Pedro no estuviera tan enamorado… si, no sé, oye, los años van pasando y el ardor se suaviza y atempera… no tendríamos a España metida en el mayor esperpento que han contemplado los Estados de la UE durante muchas décadas. En un país que ha tenido un edificio de su capital cubierto con la cara del hermano de la presidenta de la comunidad en una lona de doscientos metros cuadrados —su caso no llegó ni a abrirse—, en un país cuya vicepresidenta acusaba de corrupción hace dos semanas a la mujer del líder de la oposición —¿qué fue de aquello, María Jesús?—, el presidente amaga con dimitir por la apertura de unas diligencias preliminares que ni siquiera suponen la imputación de su esposa —y además, promovida por un turbio grupo ultraderechista, al que se le ofrecería una victoria inimaginable—.

Y es que el amor mueve montañas. Montañas de intereses, me refiero. Afortunadamente, está al quite cierta prensa que denuncia en el titular el señalamiento de familiares dentro de las guerras políticas, para señalar a continuación en la entradilla que la hija del juez es concejal de tal partido político. Quién nos iba a decir que la vuelta del fenómeno fan no iba a venir de la mano de un nuevo disco de Pecos, sino gritando y llorando de emoción ante un gobierno apoyado por racistas y wokes —no sé qué prefiero; bueno, sí lo sé—. Se cambia antes de equipo de fútbol que de partido político. El “yo menos y tú más” ha dado paso al “yo nada y tú todo”. ¿Recuerdan cuando de niños se sentaban en el sofá a ver una película ya empezada y, ante un personaje desconocido, preguntaban a sus padres “¿ese es de los buenos o de los malos?”? Pues estamos peor.

El pesimismo es una actitud ganadora. Si acierta, celebra haber tenido razón. Si falla, celebra no haber tenido razón. Así que me atrevo a hacer una predicción: Sánchez no dimitirá mañana. Ni de coña. Dimitirá menos que Frank Underwood en House of cards. Pero su amor conyugal aparecerá en el argumentario de su decisión. Se barajan tres opciones: “No hay mayor muestra de mi amor que seguir luchando por la justicia social”, “Me enamoré de mi mujer porque ponía el progresismo por delante de ella misma”, y “He entendido que mi amor por ella y mi amor por España no pueden ser incompatibles”. Sólo los líderes mesiánicos mezclan en el mismo discurso su actividad política con su vida íntima. Por eso, por muy bien que cante, nunca votaríamos a Percy Sledge para presidente de gobierno.