Cómo estudiar online

Estudiar en línea y realizar cursos por Internet es cada vez más frecuente y sencillo.

Gracias a la democratización de Internet ya millas de personas que a lo largo de los artículos en blogs, videos, podcasts, redes sociales y plataformas en línea.

Son muchos los beneficios que se obtienen de estudiar en línea, siendo los más destacados la adaptabilidad de horarios para poder estudiar en el momento que mejor te venga, poder realizar los cursos a tu ritmo, desde cualquier sitio con conexión a Internet, sin necesidad de tener que trasladarte a un centro específico en otra ciudad, etc.

Pero para poder beneficiarse de todas estas ventajas, es necesario tener una estrategia y una organización para poder cumplir con los objetivos marcados.

Horarios

Uno de los principales beneficios de estudiar en línea es la adaptabilidad en los horarios. Pero eso no es una cosa que no te organices and planifiques, de lo contrario, es muy probable que procrastines y lo vayas dejando.

Si no quieres que pase esto, establece un horario cada día.

Si quieres aprender un producto o producto, te invito a leer este artículo sobre la productividad .

Planificación

La planificación es un punto clave para poder ser productivo. En este punto, es necesario que analices. De esta forma, puede saber cuánto tiempo usted tiene que dedicar cada día (y cada semana) al curso, y cuántas lecciones tienes que ir completando.

Crear una fecha límite con micro objetivos para que te sea más sencillo saber si estás o no cumpliendo con tu planificación. Si no lo estás cumpliendo, analiza el por qué y comprueba que es el retraso en el tiempo y en las lecciones para poder tomar acción en el nuevo.

Y si sí que estás cumpliendo, premiar por ello.

Deagreez via Getty Images Cheerful young brunet freelancer is smiling, typing on his laptop in nice modern work station at home, in casual smart wear

Motivación

La motivación es un buen punto de partida para poder tomar acción. Después de una necesidad de constancia y perseverancia.

Para poder motivarte, es necesario que lo que vayas a estudiar te guste y te apasione. De esta forma, no te importará dedicarle las horas que necesites.

En caso de que, por el motivo que sea, no te guste mucho lo que tengas que estudiar, el apartado anterior de la planificación cobra aún más protagonismo.

Tiempos de descanso

La capacidad de concentración es limitada, por eso es fundamental que realices algún micro descanso para levantarte, cambiar de tarea y retomar el estudio online con más ganas.

La duración del tiempo de descanso dependerá del tiempo que le estés dedicando al estudio online cada día o cada vez que te pongas con ello.

Si en tu caso, te has planificado estudiar y completar la lección del día en 30 minutos, no te será necesario descansar. Pero, si por el contrario, vas a estudiar durante un par de horas, es conveniente que hagas un descanso de 5 minutos a la hora.

Networking

Aunque por lo general, vas a estudiar solo o sola de forma online, es importante que crees una comunidad de personas que estén estudiando lo mismo que tú y que tengan los mismos intereses para poder compartir contenido, reflexiones y dudas.

También es posible crear contactos para que, después, sirvan como colaboradores, socios, etc. En definitiva, ¡crea sinergias porque la unión hace que la fuerza!

Entorno

Por último, es necesario que cuides el entorno en el que vas a estudiar.

Para una mayor concentración y éxito, es importante que tengas un escritorio para reconocer y organizar, con una buena iluminación natural y donde no haya mucho ruido ni muchas interrupciones.

