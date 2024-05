Un exmilitar soviético carga contra los ucranianos que viven en España

Las autoridades ucranianas esperan dar un nuevo impulso al proceso de reclutamiento militar con la entrada en vigor de una nueva ley de movilización que refuerza las sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones con el Ejército y es motivo de angustia para los varones en edad militar que no quieren ir al frente.

El veterano del Ejército soviétivo Víktor Kazmiruk tiene 55 años, de los cuales ha vivido 25 en España, y es contundente con sus compatriotas: "Los hombres ucranianos en edad militar que vinieron a España tras la invasión total del 24 de febrero se están escondiendo porque son unos cagones y no quieren que nadie les conozca".

La asociación tarraconense de ucranianos que preside Kazmiruk decidió al inicio de la invasión desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022 que no prestaría ayuda a los hombres que escaparon para no ser llamados a filas. "No me refiero a los que tenían eximentes. A esos sí podemos entenderles. Hablo de los que estaban sanos y no tenían responsabilidades familiares y escaparon. ¡Ja! Estos no son patriotas. ¡Eso está clarísimo!", ha afirmado en una entrevista con el medio El Español.

"Si en tu casa entra el enemigo y tú te vas es porque no tienes valor. Durante la primera avalancha de refugiados ucranianos, la Cruz Roja daba techo y comida a los recién llegados. Ellos también se metían en los hoteles y ocupaban el lugar de otras mujeres que habrían podido venir con los niños de la guerra. Yo me fui a ver al presidente de Cruz Roja de Tarragona para quejarme de esa situacion y él me dijo: 'Te comprendo, pero somos quienes somos y no podemos preguntar a nadie por qué ha venido aquí. Estamos obligados a ayudar a todo el mundo'. Luego, estas personas consiguieron como todos la protección temporal, el permiso de residencia y de trabajo y en algunos casos, siguieron cobrando las ayudas. ¿Que si lo veo bien? No, en absoluto", ha declarado.

Ucrania busca aumentar el número de soldados en el frente para reducir la brecha con Rusia en cantidad de personal. Por ello, a principios de mes la Rada Suprema aprobó una ley que permite a ciertas categorías de condenados acelerar su salida de la cárcel si se alistan a las fuerzas armadas. Según el ministro de Justicia, Denís Maliuska, Ucrania puede reclutar entre 10.000 y 20.000 presos para reforzar al Ejército.

Maliuska hizo esta estimación en una entrevista con el servicio en ucraniano de la BBC, en la que explicó que el reclutamiento de presos permitirá, además, reducir el exceso de población reclusa en las cárceles ucranianas.

La nueva ley ucraniana permite unirse al Ejército a los presos con la excepción de aquellos condenados por violación, asesinato múltiple o delitos de corrupción política y contra la seguridad nacional.