Cómo hacer el cambio de armario en un solo día: el paso a paso definitivo

Con la llegada de una nueva estación, las temperaturas cambian y es el momento ideal para dar un refresh a nuestra ropa, zapatos y accesorios. No te asustes ni te agobies, para que todo sea más fácil, hoy queremos contarte el paso a paso definitivo para realizar el cambio de armario y no morir en el intento.

Como pensamos en todo, además de enseñarte cómo realizar el cambio de armario de forma más organizada, también te proponemos algunos productos y artículos que te ayudarán a conseguir el objetivo. ¡Manos a la obra!

Por qué realizar el cambio de armario

Aunque parezca obvio, realizar un buen cambio de armario nos ahorrará muchos dolores de cabeza, pasando por un tema de comodidad, salud y por supuesto, estética. A continuación te decimos por qué realizar un cambio de armario:

Ahorro de tiempo: tendrás a la mano la ropa, zapatos y accesorios para ponerte en el día a día según la época del año. ¡Lo agradecerás en las mañanas!

Tirar lo que no sirve: podrás realizar una limpieza real, descubriendo las prendas que ya no se encuentran en buen estado.

Comodidad: en el caso de la ropa de cama, con el calor es necesario tener mantas más ligeras que proporcionen más frescura en las noches.

Rotación de la ropa: evitará que utilices siempre los mismos pantalones, camisas, etc. De esta manera podrás conservar en mejor estado tu ropa por más tiempo.

Un truco para ahorrar espacio es doblar la ropa verticalmente. Getty Images / Damian Lugowski

Cuándo realizar el cambio de armario

Cada persona puede tener una fecha específica, pero lo cierto es que no existe una fórmula mágica. La primavera inicia el 21 de marzo, pero puede que el tiempo frío se mantenga por unas semanas más, así que una buena opción es realizar el cambio de armario a mediados del mes de abril.

Cuánto tiempo requiere el cambio de armario

Uno de los errores más comunes es hacerlo por días, con esto solo se consigue una casa desordenada y mayor frustración. La mejor opción para realizar el cambio de armario es hacerlo todo en un mismo día, con los consejos que te daremos hoy podrás tardar entre cuatro y cinco oras como máximo.

Qué se necesita para el cambio de armario

Además de sacar algunas horas de tu tiempo para realizar esta tarea, a continuación te dejamos ciertos productos y artículos que te ayudarán a que el cambio de armario sea más fácil y práctico. ¡Son perfectos para proteger tu ropa y zapatos!

PARA AHORRAR ESPACIO

Si son muchos en casa o si tienes demasiada ropa, una buena opción es hacerte con perchas especiales para que, de una forma eficiente, puedas guardarla en el armario ocupando menos espacio.

Perchas mágicas para el armario

¡Perfectas para que la ropa no se arrugue! Cada percha trae cinco ranuras para que se puedan enganchar diferentes prendas. Están fabricadas con plástico resistente y en Amazon son un éxito de ventas con más de 25.000 valoraciones.

Perchas mágicas para ahorrar espacio en el armario. Amazon

Bolsas de almacenamiento para debajo de la cama

Se trata de dos prácticas bolsas plegables que están fabricadas con tela de muy buena calidad. Podrás utilizarlas para guardar la ropa de cama, por ejemplo, o diferentes prendas más voluminosas que no requieran un cuidado especial.

Dos bolsas plegables para poner debajo de la cama. Amazon

Perchas antideslizantes para pantalones

Podrás colgar tus pantalones de forma horizontal o vertical, son dos paquetes de perchas y con cada una podrás colgar hasta cinco vaqueros diferentes. Están fabricadas con acero inoxidable y te servirán para otras prendas como faldas, corbatas o bufandas.

Perchas para pantalones fabricadas en acero inoxidable. Amazon

PARA GUARDAR LA ROPA

Te recomendamos bolsas al vacío que te ayudarán a conservar mejor tus prendas, este es un consejo muy importante ya que la humedad, el polvo y otros contaminantes pueden hacer de las suyas en la ropa.

No solo conservan el buen estado de los tejidos, sino que ahorran hasta un 80% de espacio. ¡Son las aliadas perfectas para el cambio de armario!

Las bolsas al vacío más vendidas de Amazon

Vienen seis: dos extragrandes, dos grandes y dos medianas. En la plataforma de Amazon actualmente cuentan con más de 69.000 valoraciones y una puntuación media de 4,5 estrellas sobre 5.

Bolsas al vacío resistentes para guardar la ropa tras el cambio de armario. Amazon

12 bolsas de almacenaje al vacío

Este paquete trae doce bolsas al vacío de diferentes tamaños: 2 bolsas de 80 x 120 cm, 4 bolsas de 60 x 80 cm, 4 bolsas pequeñas de 40 x 60 cm y 2 bolsas de rollo de viaje sin válvula de 35 x 50 cm. Incluye una bomba manual.

12 bolsas de almacenaje al vacío. Amazon

PARA GUARDAR/ORGANIZAR LOS ZAPATOS

Siempre es un tema de conversación cuando se habla del cambio de armario, así que no te preocupes, ha continuación te proponemos opciones para conservar y organizar tus zapatos.

Práctico organizador de zapatos

Podrás guardar hasta 32 pares de zapatos, se puede meter debajo de la cama y cada compartimento es resistente y te permitirá tener fácil visibilidad de todas las prendas.

Organizadores resistentes hasta para 32 pares de zapatos. Amazon

Set de 12 bolsas para zapatos antihumedad

Están fabricadas con tela ecológica, lo que permite proteger a los zapatos de la humedad si los tienes que guardar por un tiempo prolongado. Cuentan con una ventana transparente y se cierran mediante un cordón, son perfectas para utilizar en viajes.

Bolsas para guardar los zapatos y protegerlos de la humedad. Amazon

CAJAS ORGANIZADORAS

Son ideales para poder almacenar diferentes accesorios o prendas. Como consejo, puedes poner en la tapa de cada caja un papel o cinta y escribir qué contiene para poder identificarla más fácilmente.

Organizador de ropa con ventana transparente

Tiene unas dimensiones de 48 x 36 x 20 cm y una capacidad de 35 l. Lo mejor es que cuenta con una ventana transparente para que sepas bien qué has guardado dentro, ideal para todo tipo de ropa o tejidos voluminosos.

Caja para guardar ropa elaborada con textil no tejido. Amazon

Cajas con más de 22.000 valoraciones en Amazon

¡Este set de cajas es perfecto para familias numerosas! Así es, cada una de las cajas tiene unas dimensiones de 60 x 43 x 35 cm y vienen seis unidades. Cuentan con una cremallera elaborada en acero inoxidable y asas con doble costura.

Cajas resistentes para guardar ropa tras el cambio de armario. Amazon

Paso a paso para realizar el cambio de armario

Para esta sencilla guía que te ayudará a realizar ell cambio de armario tomamos en cuenta la filosofía de Marie Kondo, famosa empresaria y consultora de organización, que tiene dos premisas con su método Konmari: saber doblar la ropa y deshacerse de lo que no sirve o no se utiliza.

Por supuesto, a continuación te contamos el paso a paso para un cambio de armario eficiente.

Planificarse es clave: un fin de semana puede ser perfecto para realizar esta labor, lo importante es que lo anotes en el calendario y lo cumplas. Prepara productos de limpieza y ve pensando si tienes que lavar o no la ropa que tienes guardada.

En este punto también hazte con perchas especiales, cajas organizadoras y bolsas de plástico para guardar tus pertenencias como las que te mencionamos al comienzo del artículo.

Vacía completamente el armario: no tengas miedo, es el momento de realizar un spring cleaning, así que con cuidado retira todo lo que esté en tu armario. Como truco puedes realizar montones por tipo de ropa y su estado, esto te ayudará con los siguientes pasos.

Limpia profundamente: cuando el armario esté totalmente vacío, con ayuda de una aspiradora, limpia a profundidad. Para esta labor te puedes ayudar de bayetas de microfibra y productos desinfectantes.

Selecciona qué vas a guardar: llega uno de los momentos más difíciles, pero piensa que lo que no vas a utilizar y esté en buen estado lo puedes guardar para la siguiente temporada. Para la primavera y verano siempre deja alguna chaqueta o chubasquero para esos días de lluvia.

Selecciona qué vas a tirar: un punto muy importante, no acumules ropa en mal estado o que sabes que nunca te has puesto y que realmente no te gusta. Es momento de tirarla, reciclarla o por qué no, regalarla.

Empaca la ropa que vas a guardar: te recomendamos que la laves antes, y para guardarla que la dobles bien y que utilices bolsas de plástico al vacío, notarás la diferencia cuando las vuelvas a sacar.

Revisa qué ropa nueva vas a utilizar: saca con cuidado la ropa que tengas guardada, ten en cuenta la temperatura de los siguientes meses y selecciona las nuevas prendas y accesorios.

Organiza la ropa de la nueva temporada: utiliza perchas ahorradoras de espacio, cajas y baldas si es necesario para que quepa todo. Organiza la ropa por colores y como lo menciona Maríe Kondo, dóblala de forma vertical.

Cerciórate de que tienes todo lo necesario: una vez has puesto la nueva ropa y accesorios, echa un vistazo y mira si lo tienes todo. Este es el momento de eliminar cosas que te has dejado o de agregar algunos básicos para la nueva temporada.

Aprovecha el cambio de armario para reciclar la ropa que ya no quieres. Getty Images / Maria Korneeva

Consejos para realizar el cambio de armario

¡Ya lo tienes! Ya sabes cómo hacer el cambio de armario por pasos y así aprovechar el tiempo y dejarlo todo a punto para la nueva estación del año. A continuación te contamos algunas cosas adicionales a tener en cuenta.

Hazlo todo en un mismo día: evita posponerlo o hacerlo por tramos, esto solo provocará mayor caos en tu hogar.

Dobla la ropa verticalmente: esto te permitirá organizarla mejor y ahorrar espacio.

Ordena siempre por categorías: si tienes dudas, establece un orden por tus necesidades del día a día, además puedes armar estilismos con tiempo para ahorrar tiempo. Otra buena opción es ordenar por colores, te ayudará a tener mejor armonía en tu casa.

Aprovecha para echar un ojo al armario: cuando lo vacíes por completo, revisa que no haya ningún desperfecto o daño, esto evitará mayores consecuencias a futuro.

Tirar cosas es sinónimo de libertad: lo repetimos una y otra vez, no te quedes con nada que sepas que no vas a utilizar o que ya no te gusta. Puedes donar la ropa, regalarla o simplemente tirarla en sitios adecuados para ello.

También puedes necesitar esto para el cambio de armario

Para que todo sea más sencillo, marcar cada caja y bolsa es importante, además si eres de los que tiene prendas muy delicadas, te contamos cómo cuidarlas cuando estén puestas en el armario.

Cinta de tela de 3 metros

Es una de las maneras más prácticas de poder marcar adecuadamente todo lo que vamos empaquetando tras un cambio de armario. Es muy resistente, fácil de cortar y se puede utilizar cualquier bolígrafo para escribir en ella.

Esta cinta te ayudará a marcar cualquier tipo de ropa. Amazon

Fundas para proteger la ropa

Estas fundas para la ropa que está puesta en el armario ayuda a repeler el polvo, insectos o cualquier otro agente contaminante. Son perfectas para cubrir vestidos, trajes o abrigos que tienen un tejido más delicado.

Juego de seis fundas para proteger la ropa en el armario. Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de abril de 2024.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.