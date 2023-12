Detectan unas señales de radio sin precedentes desde fuera de nuestra galaxia que asombra a los astrónomos

Un grupo de astrónomos del SETI se ha topado con uno de esos episodios que traspasan la lógica humana y cuestionan algunos de los principios asumidos hasta ahora, tanto por lo inexplicable del suceso como por lo llamativo del mismo.

Según informaron desde la organización científica (SETI), cuya finalidad es encontrar señales de radio procedentes de hipotéticas civilizaciones tecnológicamente superiores, se han detectado una señales de radio repetitivas procedentes de fuera de la Vía Láctea (nuestra galaxia).

Este hecho ha dejado perplejos a todos ellos no solo por la procedencia de las señales, llamadas ráfagas rápidas de radio (FRB), sino por que de acuerdo con los datos que han recabado, estas señales brillantes generan, en una milésima de segundo, la misma cantidad de energía que nuestro Sol en un año. Esto ha provocado que los expertos aseguren que no han detectado nunca unas señales mínimamente parecidas, además de haber desconcertado a los astrónomos, ya que no pueden explicarse cómo se puede producir tal cantidad de energía en tan poco tiempo.

Esta sorpresa tiene su explicación, ya que la mayoría de las FRB tienden a todo lo contrario, al rebajar el tono de forma gradual a medida que avanzan, mientras que estas nuevas señales presentan un tono muy parecido a un silbido que hasta ahora no se había escuchado.

¿Cómo han escuchado las FRB?

Desde SETI informan de que el silbido de las FRB ha podido ser detectado y escuchado gracias a la utilización de un xilófono. Aseguran que estas se oyen como si alguien estuviera tocando un xilófono, de más agudas a más graves. Desde la organización aseguran haber detectado hasta 35 de estas señales en los últimos dos meses.

Para buscar una explicación, trataron de identificar algún patrón que vertiera algo de luz acerca del comportamiento de estas FRB, aunque por el momento no han logrado encontrar ninguna relación, algo que achacan al factor impredecible de la naturaleza. Los resultados de las investigaciones serán publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

En lo que respecta a las RFB, son unas señales que fueron descubiertas en 2007 por el investigador Duncan Lorimer y David Narkevic, aunque estas han ido cambiando sus características, algo que ha provocado la fascinación absoluto de los astrónomos.

Sofia Sheikh, autora principal del estudio afirmó al blog Royal Astronomical Society aseguran que "este trabajo es apasionante porque confirma las propiedades conocidas de los FRB y descubre otras nuevas". Además asegura que están "reduciendo el origen de las FRB, por ejemplo, a objetos extremos como los magnetares, pero ningún modelo existente puede explicar todas las propiedades que se han observado hasta ahora".