Doñana es expulsada de la lista verde del organismo ambiental más grande del mundo

Avalon/Universal Images Group via Getty Images

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el mayor organismo ambiental del mundo, ha excluido al Parque Nacional de Doñana de su lista verde por la mala gestión, una decisión que la Junta de Andalucía asegura que no le ha sido notificada.

La decisión, que convierte a Doñana en la primera reserva natural excluida de esta lista, se basa, según ha adelantado este lunes El País, en que "por el momento, el sitio no cumple con el estándar de la lista verde de la UICN", confirma el director de áreas protegidas y conservadas de la organización, James Hardcastle.

La expulsión habría sido confirmada por carta a la Administración andaluza hace dos semanas, aunque fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía han dicho hoy a EFE que no tienen constancia "de que la UICN haya tomado esa decisión" y que no han recibido esa noticia desde el organismo internacional.

"Los evaluadores de la UICN no han pisado Doñana"

Asimismo, han señalado que "los evaluadores de la UICN no han pisado Doñana", y han precisado que lo habitual, como ocurrió en junio en Sierra Nevada, es que los evaluadores visiten el espacio y, en un determinado plazo, en este caso de seis meses, emitan un informe "de forma seria y con el territorio". En el caso de Doñana "esto no ha pasado, no han venido", han remachado.

Además, según la Consejería de Medio Ambiente, "difícilmente se entiende que el detonante que habría llevado a la UICN a tomar esa decisión sea una ley que no se ha aprobado y mucho menos aplicado en el territorio", en referencia a la proposición de ley de mejora de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que decayó a finales de noviembre tras la firma del acuerdo entre el Gobierno central y la Junta.

"Estamos en ese nuevo marco de Acuerdo por Doñana y vamos a seguir trabajando por y para el Parque y su entorno", han asegurado.

Este mismo año se hizo público un informe emitido por diez expertos de este organismo internacional tras dos años de evaluación y el estudio de un total de 50 indicadores, de los que el espacio natural solo aprobaba 17.

De los cuatro bloques evaluados -buena gobernanza, diseño y planificación del parque, administración efectiva y conservación exitosa-, Doñana solo superaba el segundo y con apenas un 5; los expertos criticaron la "falta de acciones específicas" para gestionar las amenazas que enfrenta el espacio.

La UICN mantiene que a pesar de la exclusión de la Lista Verde, Doñana sigue siendo candidata a ser incluida en un futuro, algo para lo que apoyarán a las autoridades del espacio.