Seis partes del cuerpo humano que no sirven para nada

Nuestro cuerpo es el legado de miles de años de evolución, por lo que muchas personas lo ponen como la mejor pieza de ingeniería que se ha creado, pero tanto tiempo de cambios ha dejado vestigios del pasado que no nos son útiles. El cuerpo humano ha conservado no solo los elementos fundamentales para la vida, sino que también aquellos que no molestan, según La Razón.

Apéndice

Sin duda, la primera parte del cuerpo que viene a la cabeza cuando pensamos en partes inútiles de nuestro cuerpo es el apéndice. La ciencia ha determinado que miles de años atrás nos debió ayudar para digerir plantas ricas en celulosas.

Actualmente, con la diversificación de nuestra dieta, su función se ha perdido. Por otro lado, esta parte de nuestro cuerpo a día de hoy puede funcionar de forma negativa al reservar bacterias para nuestro intestino y que acabe en infección.

Coxis

La última porción de nuestra columna vertebral, conocido como el coxis, está compuesto por cuatro vértebras fusionadas que han perdido toda movilidad. Este trocito de hueso viene de la perdida de cola de nuestros ancestros primates hace millones de años y pasaron a convertirse en homínidos.

Si es cierto, que esta parte del cuerpo no es del todo inútil, ya que contribuye a mantener la estructura de los músculos de la región. Aun así, su impacto es tan ínfimo que podríamos prescindir de él sin que la persona experimentase una diferencia significativa.

Músculo palmar largo

El músculo palmar largo lo han perdido el 10% de la población. Si quieres saber si lo posees deberás colocar la palma de la mano hacia arriba y juntar las puntas de los dedos formando una pirámide. Si cuentas con este músculo, lo notarás en la muñeca. Era un músculo fundamental para trepar árboles.

Músculo Piramidal

El músculo piramidal lo han perdido todavía más personas, cerca de un 20% de la población. Este músculo está en la parte inferior del abdomen y tiene una forma piramidal. Este músculo era muy importante para nuestros antepasados cuadrúpedos, facilitaba la movilidad y la rotación de los músculos abdominales.

Músculos extrínsecos del pabellón auricular

Este músculo nos permite mover las orejas, algo fundamental si necesitas detectar presas y depredadores, así como para expresar ciertas emociones. Para nosotros, los músculos extrínsecos del pabellón auricular, al haber evolucionado un cuello mucho más flexible que la mayoría de las especies, se vuelve redundante, un sistema para orientar las orejas.

Muelas del Juicio

Estos últimos molares son un verdadero dolor de cabeza. Anteriormente, nos ayudaban a triturar carnes duras y cereales no procesados, componentes esenciales en la dieta de nuestros antepasados. Actualmente, las muelas del juicio se han vuelto inservibles dado que ingerimos los alimentos cocinados.

Tercer párpado

Nuestros ojos tiene una estructura interna en una esquina conocida como "plica semilunar". En algunas especies animales, este "tercer párpado" tiene un papel muy importante para mover y doblar este párpado adicional para mantener húmedos y protegidos los globos oculares. Desgraciadamente, nosotros no tenemos esa capacidad.