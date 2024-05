El mensaje de este joven español a los latinoamericanos que le dicen que hay que devolver el oro

El usuario de TikTok KAPPAH (oro’s version), conocido en la red social como @kappahhh4 ha publicado un vídeo en el que manda un mensaje a los latinoamericanos que dicen que los españoles les quitaron el oro.

"Latinoamericanos, este es un mensaje de los españoles. Cuando nos decís que os devolvamos el oro no tenemos ni idea de lo que estáis hablando. Sabemos que os referís al que os robaron nuestros antepasados cuando la colonización, pero lo que no entiendo es cómo queréis que os los devolvamos", afirma.

"No tenemos oro en casa, no he tocado una cosa de oro en mi casa", asegura el joven creador de contenido, cuyo vídeo está arrasando en la red social.

Cuenta que hace unos días subió un vídeo hablando sobre los doblajes latinoamericanos y una chica de ahí le respondió que devolviera el oro porque no era suyo.

"Si te refieres a ese oro, no conozco a mis antepasados, no sé qué quieres que haga. ¿Que vayamos al Gobierno de España y digamos que devuelvan el oro? No os puedo devolver eso, os puedo dar ropa sucia, una botella de agua, etc", ironiza.

Finalmente, acaba diciendo que la colonización fue "terrible", pero que él no controla ni las acciones de sus antepasados ni al Banco Central Español.