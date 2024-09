Tres pueblos de Madrid reciben el aviso por carta del fin de las ayudas europeas por no cumplir con la contaminación

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Madrid ha aprovechado la celebración de la Semana Europea de la Movilidad para remitir cartas a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro reclamándoles que pongan en funcionamiento las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para todos los municipios que superen los 50.000 habitantes, "tal y como les exige la implantación de la Ley de contra el Cambio Climático".

En las cartas enviadas se recuerda que los municipios que no cumplan con la normativa no recibirán ayudas estatales al transporte público a partir del año 2025. Este verano ya se envió desde el Ministerio de Transición Ecológica un requerimiento al que Arganda del Rey no contestó y al que los otros dos municipios contestaron con evasivas. "Estos han mostrado públicamente su intención de incumplir la legislación vigente", critican.

La Ley 7/2021 de 20 de mayo establece en su artículo 14.3 que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en el Real Decreto relativo a la mejora de la calidad del aire, deberán adoptar antes de 2023 los planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas para logra la reducción de emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, entre otras, las conocidas como ZBE.

El establecimiento de estas Zonas de Bajas Emisiones "en las que se prevé la limitación del acceso, la circulación y el estacionamiento a los vehículos más contaminantes, contribuirá al cumplimiento de los objetivos en materia de calidad del aire y cambio climático, además de mejorar la salud de sus habitantes y favorecer la mejora de la calidad acústica", señala en la carta la Delegación del Gobierno, donde recuerdan que la activación de las ZBE es "una obligación legal" y "una medida imprescindible para el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos adquiridos mediante la Declaración de Emergencia Climática", apunta en la cara el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Críticas a la "campaña regional" del delegado

Los alcaldes de las tres ciudades madrileñas implicadas, Arganda del Rey, Valdemoro y Aranjuez, así como la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y el PP de Madrid han criticado al delegado del Gobierno en la región por "hacer campaña regional" y, a través de varios mensajes publicados en las redes sociales, han exigido a Francisco Martín que cumpla con otras cuestiones, como que les dote de más efectivos policiales.

"El delegado del Gobierno tiene obligaciones antes de decir a alcaldes PP cómo hacer su trabajo", lanzaba el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, a través de sus redes sociales, donde ha reclamado más agentes de seguridad para municipios como el de Parla, "que registra un mayor incremento de la criminalidad".

En esta línea, el regidor de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha defendido que "cumplir la ley es arreglar la falta de efectivos de Guardia Civil en todas las localidades, también las gobernadas por el PP". "Usted ha venido mucho por aquí no para conocer el municipio sino para luchar por el liderazgo del PSOE", ha señalado el regidor madrileño.

"El delegado diciendo a los alcaldes lo que tienen que hacer para seguir con su propia campaña regional. Y mientras engaña con datos de efectivos policiales y de Guardia Civil y sin atender los asuntos que realmente son de su competencia. Efectivamente, es delegado del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez", ha lamentado la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet.

Por su parte, el alcalde de Valdemoro, David Conde, asegura que el municipio madrileño es "una ciudad cumplidora" y que hará la ZBE "con los vecinos". "Vamos a plantearla para que nadie salga perjudicado, pero las amenazas no son la mejor vía", ha subrayado. Al hilo, el primer edil de Aranjuez, Miguel Gómez, ha criticado que Martín "realiza una estrategia partidista utilizando su cargo público" y le ha pedido que "le diga a su compañero Óscar Puente que arregle de una vez por todas la línea C-3 de Cercanías".

Lobato exige la intervención de Ayuso

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que exija la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios gobernados por el PP que tengan "la obligación por ley", es decir, a los que superan los 50.000 habitantes, en referencia a los casos de Arganda del Rey, Aranjuez, Valdemoro y el de la propia capital.

El líder regional del PSOE madrileño ha acusado a la presidenta autonómica de ser "una irresponsable" en lo relativo a las políticas de movilidad sostenible y afea al Ejecutivo regional de tomar decisiones que afectan "muy negativamente a la contaminación, al aumento del tráfico y al empeoramiento de la situación del aparcamiento".

Lobato se ha sumado así a las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que pedía esta semana aplicar la ley en los municipios y advertía con la retirada de las ayudas estatales para el Transporte en caso de no hacerlo. "El delegado y yo mismo, claro que nos preocupamos", ha afirmado.