Los astrónomos dan un paso más allá y apuestan fuertemente por el nuevo candidato a noveno planeta

En el año 2006, Plutón (que orbita alrededor del Sol) dejó de ser considerado como un planeta y fue catalogado como un planeta enano. De esa forma, el Sistema Solar pasó a tener ocho planetas.

Sin embargo, hace más de una década los investigadores del Instituto Tecnológico de California (Caltech) señalaron que la explicación a las peculiares órbitas de los cuerpos celestes que se encuentran en el cinturón de Kuiper podría ser la existencia de un noveno planeta en el Sistema Solar.

El cinturón de Kuiper es un disco circunestelar situado en el sistema solar exterior que se extiende desde la órbita de Neptuno hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas del Sol.

Tal y como explica el medio de comunicación finlandés Tekniikka&Talous, algunos cuerpos celestes del cinturón de Kuiper parecen estar agrupados. Sin embargo, están demasiado lejos para verse influidos por la gravedad de Neptuno.

En consecuencia, los astrónomos del Caltech sospechan que las órbitas de esos cuerpos celestes realmente pueden estar viéndose afectadas por un planeta lejano que a día de hoy es desconocido.

En ese sentido, los investigadores estiman que ese planeta (que sería el noveno del Sistema Solar) podría tener una masa diez veces superior a la de la Tierra y contar con un periodo orbital alrededor del Sol de unos 10.000 años.

Nuevo estudio

Recientemente, los científicos han ido un paso más allá con la publicación de un estudio en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia que ha sido realizado por la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán. En el trabajo se ha buscado un posible planeta mediante observaciones con telescopios infrarrojos. Las mediciones infrarrojas se realizaron cada 23 años.

Los investigadores han identificado pares de puntos cuya distancia puede explicarse por la existencia de un planeta en órbita alrededor del Sol. De ellos, sólo uno era coherente en color y brillo en el momento de la medición.

Según los científicos, el potencial noveno planeta del Sistema Solar parece haberse desplazado algo con el paso tiempo, un hecho que sería esperable para un planeta que orbita alrededor del Sol a gran distancia.

En cualquier caso, por el momento no se pueden extraer conclusiones sólidas. Por lo tanto, toca seguir investigando…

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.