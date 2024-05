Ábalos pone en duda de que exista la 'trama Koldo' y se presenta como una víctima

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha puesto este lunes en duda que exista una supuesta "trama" de compra de material sanitario, en la que se incluiría a su exasesor Koldo García, y se ha presentado ante el Senado como una "víctima" a la que se la he negado la presunción de inocencia.

En la comisión que investiga en la Cámara Alta el 'caso Koldo', Ábalos ha señalado que su asesor era una persona que le acompaña en los "desplazamientos". "Y cuando te mueves con alguien adquieres un nivel de confianza", ha reconocido sobre su relación con Koldo García. Además, ha negado que su asesor tuviera "cualquier capacidad de decisión". "Es posible que alguien se pudiera sentir influido por él, pero era tan fácil como hablar después conmigo", ha añadido.

De hecho, Ábalos ha negado que fuera consciente del incremento patrimonial o los vehículos de alta gama que adquirió Koldo en estos últimos años. "Su incremento se produce a la salida del ministerio. Y sobre los vehículos que conducía, yo sólo le vi una motocicleta y vehículos de segundísima mano. Todo lo que he leído luego ha sido una sorpresa", ha dicho.

El exministro sí ha admitido que "presionó" a todo el personal del ministerio a que buscaran "proveedores de material sanitario" durante la pandemia, pero también ha asegurado que no hizo seguimiento de ninguna compra y que todo el asunto de las contrataciones recayó en subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García. De ahí que ponga en duda la existencia de una presunta trama pese a que ya se "presupongan acusados".

"Entiendo las urgencias, pero yo sólo defiendo la democracia, la Justicia y los derechos humanos. Ahora ya sólo creo en la Justicia por necesidad, porque no tengo en quien confiar. Se ha creado un juicio paralelo donde ya se presupone que hay acusados y no hay presunción de inocencia", ha señalado.

Como prueba ha expuesto su expulsión de militancia del PSOE, que asegura que es ilegal al no estar actualmente investigado. Además, ha admitido que no se fue voluntariamente del partido porque en las horas previas recibió llamadas de "exaltos cargos del PSOE y del PP" diciéndole que no lo hiciera porque se convertiría en un "cadáver político".

Sobre el resto de implicados en la presunta trama, Ábalos sólo ha admitido conocer a Víctor de Aldama porque era asesor de Air Europa. El también expresidente del Zamora estuvo presente en la recepción a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, pero ha dicho desconocer qué papel desempeñó esa noche más allá de que tenía "muy buenas relaciones con Venezuela".

En todo caso, Ábalos ha asegurado que el propósito de su presencia en Barajas era asegurarse que la vicepresidenta venezolana no pisara suelo español, al estar vetada por la UE. Un objetivo que se cumplió y que él mismo ha definido como "una misión diplomática de éxito". "Lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que éstas fueron objeto de denuncia, este tema se ha judicializado, es absurdo", ha denunciado.

Además, el exministro ha negado que Delcy transportara alguna maleta, cuando informaciones periodísticas hablaban de un equipaje superior a cuarenta bultos, y que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de todas sus actuaciones aquella noche.