Ábalos señala a Sánchez en su salida del PSOE: "La es dirección es muy disciplinada"

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos ha disparado al presidente el Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como responsable de su salida.

Aunque en un primer momento ha dicho que es "decisión de la dirección del PSOE", poco después, interpelado por Carlos Alsina en Más de Uno, ha asegurado que es una dirección "muy disciplinada con el secretario general".

No siempre fue así. "Me había llegado algún comentario de que el presidente no veía razón en que me fuera. Se produce un cambio de opinión no sé cuando. Esa era la posición cuando se produjeron las detenciones. La presión, el sensacionalismo, los titulares... No deja de ser un buen síntoma para el Gobierno que esto sea su primera polémica así", desvelaba José Luis Ábalos al respecto.

"Esto siempre te puede ocurrir. El combate de la corrupción no pasa por esconderlo, no justificarlo, colaborar con la justicia, no destruir las pruebas. Esto es la lucha contra el crimen. No vas a impedir que haya algún crimen, no vas a ser eficaz, pero sabes que te va a salir alguien", justificaba sobre el 'caso Koldo' y sus posibles implicaciones.

Sin embargo, defendía a su partido, que considera, se lo ha "dado todo". "El PSOE no pretendía dañar mi reputación. Ayer hablaba de peón. Te convierten en peón porque somos todos prescindibles. A veces pasamos al depósito de reciclaje, otros al de la basura terminal. No se puede manejar así. Se lo dije a Santos Cerdán. No he dejado de hablar con él en todo este tiempo, lógicamente. Lo considero un amigo. Puedo hablar con él incorporando sentimientos", explicaba sobre cómo ha sido la negociación con su Gobierno.

Todo cambió el lunes para el exministro: "Lo que fue definitivo fue lanzar un órdago en público. He oído que no ha habido un precedente de un exministro en el Grupo Mixto, pero tampoco un órdago público desde la dirección del partido", indicaba asegurando que no aceptaba irse "sin más" reivindicando la ley y no aceptar cuestiones de "ética" de "quien no la tiene".

"Apliquemos la ley. La ley siempre se aplica con serenidad, con rigor, con garantías porque también recoge a las personas. En principio de la presunción de inocencia no lo quiero, eso es para los acusados. Yo no lo estoy, si hubiera habido algún indicio estaría ahí. ¿O no lo voy a estar si la denuncia fue a mí?", se defendía.

"Vamos a teorizar sobre el principio de la responsabilidad política. Cualquier otro actor que haya tenido responsabilidad pública le podemos sacar esto, cómo lo definimos", justificaba su decisión a continuación.

Además, Ábalos desvelaba que iba a recurrir la decisión de su partido ya que no ha tenido una comunicación oficial más allá de la que la portavoz del PSOE, Esther López, realizó el lunes en rueda de prensa. "Estoy suspendido creo, supongo que me van a echar. A este partido le debo todo, me lo ha dado todo y voy a presentar alegaciones. Las normas del partido establecen que se puede exigir la dimisión solo cuando hay una acusación penal o juicio oral. Yo no estoy en ninguna fase. Tú no puedes decir que me expulsan que me echan porque hacen una comunicación que no me han hecho personalmente con una notificación", denunciaba asegurando que se había dado por aludido. "Lo que me están reclamando está por fuera de la norma. Cualquier dirección del partido puede decidir que te debes ir por cualquier coyuntura", denunciaba sobre el precedente que puede suponer.

De hecho, ha deslizado que el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, no está de acuerdo con la decisión. "Santos Cerdán está igual de decepcionado, sorprendido y molesto. Él tenía la relación de compañero de Navarra con Koldo García. Si tratas mucho con una persona, confías. Hay una relación de confianza", resumía sobre la relación que mantenían ambos con el encausado.

"Cerdán no ha actuado de motu propio. Para él está siendo muy duro, actúa en nombre de la dirección pero tiene ese encargo. Al secretario de organización le toca siempre la peor faena. Me dijo que es lo más difícil que le ha tocado hacer como secretario general. Es decisión de la dirección y es una dirección muy disciplinada con el secretario general", añadía José Luis Ábalos.

Sin embargo, no ha negado su "responsabilidad", aunque con "límites". "Si a ti te proponen una persona te fías más. Lo proponen los compañeros de Navarra y necesitaba una persona que, como era secretario de organización, necesitaba una persona 24 horas y de confianza. La persona que va conduciendo escucha lo que hablas, con quien te reúnes... Esta persona se había dedicado a la seguridad de siempre y me servía también de conductor", explicaba asegurando que pasaban muchas horas juntos viajando y que era "muy entregada y muy comprometida". De hecho, fue ganando confianza y se encargaba de cuestiones como coordinar la seguridad, la agenda o incluso recoger y anotar peticiones que le indicaban al ministro en cada visita.

"En los gabinetes el fundamento es la confianza. Por eso el problema de ahora es la traición a la confianza. Un funcionario dice que trabaja ocho horas y se va. Todos estos encargos de llamadas, de intermediar, lo hace el personal de confianza. Lo hacen los ministerios, los alcaldes, los consejeros. Otra cuestión es ya cómo actuara", explicaba sobre cómo alguien como Koldo García escaló tanto.

"No quiero entrar en si es un golfo. ¿Si dijera esto sería más contundente? No me voy a justificar así elevando el tono. Si yo veo que ahora se tendrá que defender, pero leyendo la querella me quedo muerto. Si es como dice la querella con los ingresos en efectivo, no hay muchas luces. No se entiende como uno puede hacerlo. Me ha roto todos los esquemas, no me parece inteligente en nada", confesaba asegurando que le parece que ha actuado de manera "torpe".

"A mí me dijo que sus padres vivían en Benidorm, que vivían alquilados y me dijo que el piso donde vivían sus padres en alquiler lo iban a comprar entre todos los hermanos. Ahora veo otra versión", explicaba

"Hay que investigar y ya veremos en qué queda. Ya se que para decir que uno está espantado hay que elevar el tono, pero se está dolido no hace falta. El que se ve en esta situación soy yo. Yo no puedo hacer más, quien lo tiene que hacer es el juez. Lo que yo tengo que gestionar son las reacciones a todo eso", completaba sobre el caso que ha supuesto su salida de la política socialista.