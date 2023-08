Abascal niega "facciones" ni "debates ideológicos" en Vox: "No los ha habido nunca"

El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, ha comparecido en el Congreso de los Diputados, donde ha ido a recoger su acta de parlamentario, y ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la marcha de Iván Espinosa de los Monteros como portavoz de su formación.

"He leído en los medios de comunicación hablar de facciones, desde liberales, hasta nacional-católicas, falangistas, e incluso preconciliares. No sé con qué me voy a desayunar mañana", ha criticado tras el adiós de quien fuera su representante parlamentario.

Abascal ha negado que existan "familias" o "facciones" en el seno de su formación. "Me gustaría ver un solo asunto programático en el que un dirigente de Vox haya manifestado discrepancias con las 100 medidas que presentó Vox en Vistalegre. No hay ningún debate ideológico, no ha existido nunca. En Vox no hay ninguna familia, ninguna facción".

El dirigente ultraderechista ha afirmado que en su partido "cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad de los españoles, en todos los órdenes, también en el econmómico; que quiera defender nuestras fronteras, la inmigración legal, quien apueste por personalismos". "Y quiera sembrar división y discordia, no tienen cabida en Vox", ha agregado.