¿Afecta en el sueldo y en la jubilación trabajar 37,5 horas semanales?

Trabajar 37,5 horas semanales podría ser una realidad dentro de muy poco en España. El acuerdo de gobierno alcanzado la pasado semana entre PSOE y Sumar contempla la reducción de la jornada laboral cuarenta años después de que el Congreso aprobara la ley de 40 horas semanales que se mantiene en vigor hasta ahora.

Según consta en el acuerdo sellado, la reducción se hará sin merma salarial y a partir de 2025 se constituirá una mesa con los interlocutores sociales para analizar los resultados y seguir avanzando en la disminución "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". El objetivo de Sumar es llegar a las 35 horas semanales e incluso a las 32. De momento, en 2024 se reducirían las horas de 40 a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025.

Tras el anuncio de este acuerdo, incluido dentro del programa de gobierno, la patronal ha salido en tromba de la medida al considerar que es "populista" y que va "en contra de las empresas". Los sindicatos, mientras, la aplauden y formaciones como el PP de momento sólo piden que haya acuerdo con los agentes sociales.

Muchos trabajadores también se preguntan cómo les puede afectar esta medida. Y, sobre todo, a quiénes. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, esta medida beneficiará a 12 millones de personas asalariadas del sector privado. Es decir, al 83,3% de ellos.

Si una persona es trabajadora pública, la reducción de jornada no le incumbe porque los funcionarios ya tienen por regla general las 37,5 horas. De hecho, lo que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió hace un mes fue la implantación de la jornada laboral de 35 horas y volver a negociar un nuevo acuerdo salarial.

En el sector privado, el trabajador debe consultar su contrato o el convenio colectivo al que está sujeto para conocer si actualmente trabaja 40 horas. Si fuera así, sí se beneficiaría de la reducción de jornada, pasando de ocho horas de lunes a viernes a siete horas y media cada día.

¿Y afecta en algo esta decisión al sueldo o a los días cotizados? El acuerdo de PSOE y Sumar señala de forma específica que la reducción no puede ir acompañada de una bajada de salario. Por tanto, el sueldo no se toca. Y con respecto a los días cotizados de cara a tu jubilación, tampoco, puesto que dicho computo no se mide por horas trabajadas, sino por jornadas cotizadas. Cotizarás exactamente igual que has cotizado hasta ahora.