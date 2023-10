Se monta un revuelo tremendo en 'laSexta Xplica' por lo que un hostelero ha dicho sobre sus empleados

David Ariza es propietario y chef de 'Rice&Bones' ha sido uno de los invitados al programa de este sábado de laSexta Xplica y ha protagonizado una intervención que ha generado un importante revuelo en el programa que conduce José Yélamo.

El hostelero ha hablado sobre la posible reducción de la jornada laboral y ha reconocido que en el sector, la pequeña hostelería, "si reducimos jornada de los empleados, hay que reducir los horarios". "O el autónomo, que es mi caso. Yo cobro las horas que tengo que cobrar y trabajo las horas que tengo que trabajar", ha añadido.

"Se está hablando mucho de productividad. Yo en este año he trabajado con 14 restaurantes y a más del 50% de la plantilla le he tenido que recordar por qué van a trabajar o, sobre todo, por qué cobran un salario", ha señalado, justo antes de detallar las razones.

"Lo primero, por ir. Por ir, cobras un salario. Lo segundo es por trabajar, cobras un salario. Pero lo tercero es por hacer tu trabajo bien", ha defendido. Algo que ha hecho saltar de inmediato a la sindicalista Afra Blanco: "¿Cómo? ¿Qué estás insinuando?".

El hostelero ha justificado que "hay un 50% de la plantilla que no lo entiende". "Estoy diciendo una realidad. No sé con cuantos trabajadores te juntas... Yo te hablo de realidades", ha explicado.

"Tengo personal que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana. Cada hora que no echen ellos la echo yo. Y a ellos no les pido 8 horas de trabajo, porque no me las dan en una sala, les pido 6 y de las 6 me cuestan que me las den", ha razonado.

Afra Blanco ha reconocido que "yo no he dicho nada, pero me está asustando todo". Algo a lo que David Ariza ha ejemplarizado con el "caso de hace 15 días". "Dos trabajadores dijeron que se sentían explotados: 'Claro, libro lunes y martes, pero como los cuadrantes son correlativos, a la semana siguiente libro miércoles y jueves'. Es que ese es el nivel del trabajador", ha expuesto, antes de que José Yélamo tuviera que pedir "calma".

"Igual estaría bien que escucharas a tus trabajadores y a tus trabajadoras", ha sentenciado la sindicalista, mientras otra mujer resaltaba que "haremos un paréntesis, como si no le hubiésemos escuchado", porque "ha contado un cuento increíble".