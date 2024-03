¿Aviso de Ayuso a Von Der Leyen? "Pido que no haya compadreo con Sánchez"

El Partido Popular Europeo (PPE) se reúne desde hoy en Bucarest para abrir el telón de su campaña a las elecciones europeas del próximo mes de junio, tras las cuales deberá decidir si mantiene su cooperación con socialistas y liberales o si busca alternativas con fuerzas a su derecha.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicesecretario de organización del PP, Esteban González Pons, son los tres representantes españoles que van a pasar desde este miércoles por el escenario del congreso.

Ayuso, de forma muy vehemente, ha pedido que la UE esté vigilante ante una amnistía "que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, que hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos".

"Personas que han cometido graves delitos corrupción, personas que son aliados de Putin, personas que están con las dictaduras como la venezolana, de lo que se está conociendo mucho en estos días, que con fondos europeos han comprado material en mal estado utilizando los fondos de todos los europeos en el COVID. Y los que han permitido que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, sea una de las involucradas", ha señalado en referencia al 'caso Koldo'

Por este motivo, y tal vez como un reproche a la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su buena relación con Sánchez, Ayuso ha pedido "al grupo popular europeo" que no haya "compadreo" con el presidente español. "No se le puede blanquear nunca más, no abandonemos la verdad o los ciudadanos nos van a abandonar a nosotros", ha asegurado.

Sánchez y von der Leyen han demostrado siempre buena sintonía en todos los encuentros públicos que han mantenido. De ahí que algunos medios hablen de shippeo por los gestos amables que ambos líderes se dedican. Una buena relación que, quizá, a Ayuso no le gusta demasiado.

En todo caso, Feijóo apoyará a Ursula von der Leyen en su carrera para revalidar el ejecutivo comunitario. El primer paso será su coronación como candidata a presidir el ejecutivo comunitario por parte del PPE en el congreso que se está celebrando en Bucarest.