Ayuso se enfrenta a un periodista por preguntar sobre la gestión de las residencias: "No te lo admito"

Tenso enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el periodista Carmelo Encinas en COPE. La líder regional ha acudido al programa de Carlos Herrera para hablar del 'caso Koldo' donde también ha sido preguntada por su gestión en las residencias.

Una pregunta rutinaria que lleva semanas en el foco desde que se publicaran las actas de la Policía Municipal de Madrid que su Gobierno ha intentado evitar que se publiquen incluso yendo a los tribunales y modificando el Consejo de Transparencia para no encontrarse con esta situación al ya haberse producido con anterioridad.

Tras las preguntas de Carlos Herrera, Ayuso contestaba a Carmelo Encinas. El periodista preguntaba a la presidenta si, en el caso de que ella hubiera tenido un familiar que falleciera en una residencia entendería que no se pudiera pasar página. "La pregunta que haces es maliciosa y mal enfocada porque yo tengo que gestionar la Comunidad de Madrid", respondía ella. "Es una pregunta periodística", se defendía él.

"No, porque apelas a lo personal. Yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos me pase o no lo mismo que a ellos", respondía Isabel Díaz Ayuso.

"Las actas no las han pedido. Las han pedido los portavoces de los partidos. Las vio, por ejemplo, la portavoz socialista Purificación Causapié y dijo ella misma "aquí no hay nada". No son unas actas donde la Policía investigara a las residencias. La Comunidad de Madrid pidió a la Policía que nos ayudara a entrar en las residencias a ver qué había sucedido", explicaba Isabel Díaz Ayuso sin explicar que, pese a las 200 actas que se conocen, la Comunidad de Madrid solo realizó cinco. Dos han sido filtradas a la prensa y tres siguen esperando a poder verse por parte de varios diputados de la Asamblea de Madrid desde hace meses.

"Si alguna familia quiere hablar con nosotros estamos a su entera disposición", proseguía diciendo ocultando, de nuevo, que lleva cuatro años sin reunirse con la asociación de familiares que murieron en las residencias durante la pandemia.

"Lo que no logro entender es por qué se selecciona a la Comunidad de Madrid. Un protocolo que era un borrador falso que se filtró que nunca se aplicó puesto que no ha habido un solo gerente, un solo geriatra que lo aplicó", indicaba ocultando de nuevo que las actas hablan de ese protocolo meses antes de que fuera público y que su exconsejero de Servicios Sociales y Familias, encargado entonces de las residencias, publicara el protocolo. "Aragón sí", se defendía Ayuso.

"La Justicia por decimonovena vez nos ha vuelto a dar la razón. Como el Gobierno y la izquierda han visto que nos han vuelto a dar la razón en los tribunales han montado otra vez el pollo. Lo que están haciendo de una manera repugnante es retorcer de verdad. Lo que dije es que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales, porque no se negó traslados. Hubo miles de traslados y te animo a que lo investigues y verás como los mayores fallecieron en los hospitales", seguía contestando a Carmelo Encinas.

No obstante, cabe recordar que los tribunales han archivado 19 de las más de 150 denuncias que tiene la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la pandemia. En las primeras 19 que ya tienen recorrido judicial se dice que no se puede demostrar que esos protocolos que se usaron en la Comunidad de Madrid provocaran la muerte de residentes al no poder determinar si se hubieran salvado en un hospital. En ningún momento se dice que no se usaran. Además, según los propios datos de la Comunidad de Madrid, se salvó al 65% de los residentes que fueron hospitalizados. En las propias actas se recogen decenas de testimonios de gerentes de las residencias explicando que la Comunidad de Madrid niega los traslados a los hospitales a personas que requerían atención médica.

"Muchos ciudadanos nos han dicho prefiero que mi familiar hubiera muerto en la residencia. Cuando el virus entraba en el cuerpo de una persona con pluripatologías, fallecían igualmente", seguía diciendo Ayuso.

"Habéis elegido solo el caso de Madrid, se han señalado solo los muertos en Madrid. Es repugnante lo que se ha hecho en Madrid, solo poniendo el dolor en los mismos sitios y sin reconocer que los muertos son de todos. Por eso, no he hablado hasta ahora ni de los fallecidos ni de la compra de material de otras regiones. Los presidentes autonómicos, con sus aciertos y errores, nos apoyamos entre todos yendo todos a una. Le dais la vuelta cuatro años más tarde", añadía cabreada.

"Jamás en mi vida sería capaz de decir quién puede vivir y quien no según su nivel adquisitivo. Porque para mí la vida es sagrada desde el principio hasta el final se tengan 100 años o se tengan 90. Ya cansa, Carmelo, que no hagan esta pregunta a la ministra de Sanidad que se pone tan estupenda, en Cataluña... Se protegen entre ellos mismos", concluía olvidando decir también que sí se permitía que ambulancias privadas trasladaran a enfermos a aquellas personas con seguro privado.

"Quien está aquí para preguntarla es usted. Yo no lo hago con ninguna malicia...", se defendía el periodista tras el rapapolvo. "Sí, porque me hablas de si tuviera algún familiar y yo eso no lo admito", respondía Ayuso mientras Carlos Herrera trataba de reconducir la situación.

"Es importante ponerse en los zapatos de la gente", proseguía Carmelo Encinas defendiendo su pregunta ante la 'bronca' que le acaba a de echar la presidenta madrileña. "Me lo vas a contar, que gestioné una pandemia en solitario y me dejé la vida y la salud. Yo les pido que se dirijan a nosotros", indicaba de nuevo.

En ese momento, Carmelo Encimas recogía una de las reivindicaciones de la marea de residencias: "No es lo mismo morir en un hospital atendido y sedado". "Falso. Carmelo, es que es falso, respondía Ayuso. "Yo digo lo que dicen las familias", se limitaba a decir él en su última intervención antes de que Carlos Herrera cambiara de tema.

"¿Has hablado con ellas tú? Yo estoy deseando hablar con ellos y decirles si hace falta qué ha pasado caso a caso", respondía a Encinas Ayuso. "Los mayores en las residencias no están abandonados, están en su casa. Con profesionales que trabajan por ellos a destajos. No te admito que me digas que me ponga en la piel de nadie porque me he dejado la vida", concluía