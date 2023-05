Ayuso radicaliza su discurso sin conseguir rédito electoral: no se garantiza la mayoría absoluta

Mucho intentar sacar rédito -una vez más- del fin de ETA de la mano de las listas de Bildu, pero a la candidata popular a la reelección de la presidencia de la Comunidad de Madrid las cuentas no le salen. Al menos eso es lo que dice la segunda encuesta de 40dB para la Cadena SER y El País, que dibuja un escenario prácticamente idéntico a la primera, realizada la semana previa al inicio oficial de la campaña: el Partido Popular ganará las elecciones con claridad, pero se aleja de la mayoría absoluta si Podemos-Izquierda Unida consigue el 5% de los votos necesarios para tener representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.

El sondeo otorga a la formación liderada por Alejandra Jacinto un 4,9%. Teniendo en cuenta el margen de error de la encuesta, su entrada en el Parlamento autonómico resulta probable.

Así, según esta encuesta, los populares obtendrían un 46,8% de los votos. Esto se puede traducir en que la campaña, al menos por ahora, no está dando los resultados que esperaban: convertir a ETA en el epicentro de la campaña ya no da votos, no consigue arrebatárselos a Vox, que es lo que necesitaría para hacerse con la tan ansiada mayoría absoluta, que le evitaría necesitar a la extrema derecha. Es más, tampoco ha conseguido arañar algún que otro votante socialista incómodo con los pactos de su partido con Bildu. Según esta encuesta, los escaños del resultado del PP son de 69 diputados autonómicos -uno por encima de la mayoría- si Podemos-Izquierda Unida queda fuera de la Asamblea o de 66, si el partido morado obtiene representación.

Y si a Ayuso le está costando esta campaña, la izquierda tampoco es que lo esté teniendo fácil. Según esta encuesta, Más Madrid consigue un 18,8% de los votos, lo que supondría una representación parlamentaria de 26-28 escaños para la formación de Mónica García. Por su parte, el PSOE volvería a ser la tercera fuerza con el 17,6% en intención de voto y una horquilla de escaños que oscila entre los 25 y 26 para los de Juan Lobato.

Con un 4,9%, Podemos roza el umbral necesario para entrar en la Asamblea de Madrid: si el partido de Alejandra Jacinto consigue entrar, obtendría 7 diputados autonómicos. Por su parte, Vox es la única formación que baja ligeramente respecto a la primera encuesta: del 9,2% al 8,4%. La extrema derecha alcanzaría entre 11 y 12 diputados.